IRW-News: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. gibt Abschluss der Privatplatzierung bekannt

19. Dezember 2022 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die Platzierung), wie in seiner Pressemitteilung vom 16. August 2022 beschrieben, abgeschlossen hat. Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen insgesamt 8.192.175 Einheiten (jede eine Einheit) zu einem Preis von 0,16 Dollar pro Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von 1.310.748 Dollar erzielt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine Aktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,25 Dollar in eine zusätzliche Aktie eingelöst werden.

Das Unternehmen zahlte im Zusammenhang mit dem Angebot eine Vermittlungsprovision in Höhe von 2.688 Dollar und begab 16.800 Vermittler-Warrants (jeder ein Vermittler-Warrant) an bestimmte Vermittler. Die Vermittler-Warrants unterliegen den gleichen Bedingungen wie die Warrants.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für die Fortsetzung der Arbeiten an der Vormachbarkeitsstudie für die Seltenerdmetall-/Flussspatlagerstätte Ashram des Unternehmens, für die Produktion von marktfähigen Seltenerdkonzentratproben, die von großen Industrieunternehmen angefordert werden, und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Die im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere und die Aktien, die bei Ausübung der Warrants und der Vermittler-Warrants ausgegeben werden können, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft.

Keines der im Zusammenhang mit dem Angebot verkauften Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der aktuell gültigen Fassung registriert, und keines dieser Wertpapiere darf in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President und Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: https://www.commerceresources.com

