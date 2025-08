IRW-News: Mogotes Metals Inc.: Vicuña: 3D-geophysikalisches Modell umreißt großflächige Anomalien im Zielgebiet Los Mogotes neben Filo Del Sol

IRW-PRESS: Mogotes Metals Inc.: Vicuña: 3D-geophysikalisches Modell umreißt großflächige Anomalien im Zielgebiet Los Mogotes neben Filo Del Sol

5. August 2025 - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass die integrierte Auswertung der geophysikalischen IP/MT-Daten von Mogotes aus den Jahren 2025 und 2023 ein überzeugendes 3D-Geophysikmodell hervorgebracht hat, das eine Reihe vielversprechender großflächiger Anomalien innerhalb des Projekts Filo Sur des Unternehmens umreißt. Die geophysikalischen Anomalien befinden sich direkt im Trend südlich der großen Ressource BHP/Lundin Filo Del Sol (FDS) (1) und stellen vorrangige Bohrziele in Mogotes für porphyrische Kupfer (PCD) und hochsulfidierte epithermale (HSE) Gold-Silber-Mineralisierungen dar (Abbildung 1 und 2).

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Informationen über die Geologie, Mineralisierung, Mineralressourcen und Produktionsgeschichte benachbarter oder ähnlicher Grundstücke nicht unbedingt auf die Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens schließen lassen. Geophysikalische Untersuchungen sind nicht endgültig und bieten keine Garantie für eine Mineralentdeckung. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass Gesteinsproben Stichproben sind und möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegende Mineralisierung sind.

CEO Allen Sabet kommentierte:

Die 3D-Modellierung unserer geophysikalischen Daten hat eine Gruppe neuer spannender Anomalien aufgezeigt, die zusammen mit unseren oberflächlichen geochemischen Untersuchungen eine Reihe sehr attraktiver Ziele definieren. Das Zielgebiet Los Mogotes hat unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da es nur 2,5 km südlich von Filo Del Sol liegt und mit einer Ausdehnung von etwa 1600 x 800 m sowohl eine hervorragende Lage als auch eine beachtliche Größe aufweist. Unser technisches Team treibt eine Explorationskampagne voran, die im Oktober beginnen soll und diese vielversprechenden neuen Ziele weiter vorantreiben wird.

Geophysikalische Anomalie Los Mogotes - Porphyr-Kupferziel

1. Die geophysikalische Anomalie Los Mogotes befindet sich direkt im Trend, 2,5 km südlich der Grenze der BHP/Lundin-FDS-Ressource, die noch offen ist1 und in Richtung der Mogotes-Claims weiterbohrt.

2. Derzeit definiert eine etwa 1600 m x 800 m große Anomalie mit einer Widerstandsmessung von <100 Ohm/m im geophysikalischen 3D-MT/IP-Modell von Mogotes ein vielversprechendes Bohrziel für eine Porphyr-Mineralisierung (Abbildung 3a). Analog dazu wurden geophysikalische Anomalien ähnlicher Größe und Ausdehnung als Leitlinie für Explorationsbohrungen bei anderen bekannten großflächigen Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten entlang des Miozän-Gürtels(2) verwendet (Abbildung 3b).

3. Relativ oberflächennah in einer Tiefe von 200 bis 500 m bis zur Oberkante des Ziels.

4. MT/IP-Widerstands-Anomalie zentriert innerhalb eines größeren IP-Aufladbarkeits-Halos von 30 bis 90 ms, was mit einem potenziellen Pyrit-Halo zu einer verborgenen Porphyr-Mineralisierung übereinstimmt.

5. Die zuvor gemeldete Kupfer- und Alterationsanomalie in Gesteinsausbrüchen überlagert die geophysikalische MT/IP-Anomalie (siehe Pressemitteilung vom 7. Mai 2025). Die Ausdehnung der geophysikalischen Anomalie in der Tiefe ist nun jedoch deutlich größer als die geochemischen Ergebnisse der Gesteinsausbrüche und die Alterationsanomalie, die an den Aufschlüssen zu erkennen sind.

Geophysikalische Anomalie Meseta - Epithermales Au-Ag (Cu)-Ziel mit hoher Sulfidierung

1. Die geophysikalische Anomalie Meseta befindet sich an der Grenze des Grundstücks BHP/Lundin - Mogotes direkt im Trend 1,0 km südlich der FDS-Ressource (Abbildungen 1 und 2).

2. >Große Zielfläche (1000 m x 400 m), definiert durch die auf die Oberfläche projizierte Spur einer 2.000 bis 10.000 Ohm.m MT/IP-Widerstands-Anomalie. Widerstands-Anomalien dieser Größenordnung können mit verborgenen Zonen mit vuggy Silica und Quarz-Alunit-Alteration in Verbindung gebracht werden, die HSE-Au-Ag-Cu-Mineralisierungen beherbergen könnten.

3. Die Oberseite des Widerstands liegt bis zu 100 m unter der Oberfläche, ragt jedoch lokal an die Oberfläche, wo Mogotes quartz-alunithaltige Brekzien mit vuggy Silica und lokal porphyrisch geäderten Klasten kartiert hat, was die Annahme stützt, dass die bedeckte Widerstandsfähigkeit auch mit einer Quartz-Alunit-Alteration in Zusammenhang stehen könnte, die ein attraktives konzeptionelles HSE-Vorkommen darstellt.

4. Die Morphologie deutet auf das Potenzial für eine verborgene Brekzienröhre oder eine Zone mit stratigraphisch gebundenem porösem Siliziumdioxid hin: Im Querschnitt hat der Widerstand eine Trichterform und ist bis zu 350 m dick. Das trichterförmige Ziel liegt mittig unter dem Gebiet Meseta West.

5. Die projizierte Oberfläche der geophysikalischen Anomalie Meseta im Plan hat eine sigmoide Form, was auf eine strukturelle Versetzung hindeutet. Dies ist eine vielversprechende Formation, die bekanntermaßen HSE-Brekzien in anderen Teilen des Mineralgürtels aus dem Miozän beherbergt 3,4

6. Die zuvor gemeldeten Quarz-Alunit-Alterationen und Gold-Silber-Gesteinsproben mit starken epithermalen Pathfinder-Elementen wie Sb, As, Ba und Te überlagern die MT/IP-Anomalie bei Meseta. Gesteinsproben aus Mogotes ergaben Gehalte von bis zu 1,48 g/t Au und 18,8 g/t Ag aus diesen Brekzien (siehe Pressemitteilung vom 7. Mai 2025), die möglicherweise auf ein geochemisches Auslaufen der Mineralisierung in der Tiefe hindeuten.

Das Vorkommen von edelmetallhaltigen, durch Quarz-Alunit alterierten Brekzien, die das Meseta-Plateau umranden, mit einer darunter liegenden resistiven, trichterförmigen MT/ IP-Anomalie, erinnert an die Situation vor der Entdeckung von HSE-Brekzienlagerstätten wie den Goldfields Salares Norte(3) und Barrak Gold Alturas(4) Brekzienlagerstätten mit HSE-Au-Ag-Vorkommen, die sich entlang der Segmente El Indio und Marracunga des miotischen Mineralgürtels befinden, in dem auch die Lagerstätte Filo Del Sol liegt.

Geophysikalische Anomalie Cuenca - Epithermales Au-Ag-Zielgebiet

1. Das geophysikalische Modell von Mogotes zeigt, dass die Cuenca-Au-Ag-Ader an der Flanke eines 1200 m durchmessenden, verborgenen, pilzförmigen Körpers liegt, der durch eine sehr starke Widerstandsanomalie definiert ist. Geologische Kartierungen in Mogotes haben kleine Aufschlüsse von phyllitisch bis fortgeschritten argillitisch alteriertem hypabyssischem Quarz-Diorit-Porphyr über der Widerstandsanomalie identifiziert, was darauf hindeutet, dass die Anomalie einen großen verborgenem alteriertem Intrusionsdom umreißt, der die strukturell kontrollierte Cuenca-Aderzone beherbergt.

2. Die Cuenca-Aderzone ist durch schmale Zonen mit blättrigen Quarzadern gekennzeichnet, die sich als sich kreuzende strukturelle Trends über eine Streichlänge von 500 m bis 750 m und eine Breite von bis zu 270 m entwickeln. Die Alterationsassemblage aus Dickit-Alunit (K>Na)-Gips-Jarosit deutet auf einen fortgeschrittenen argillitischen (AA) epithermalen Charakter der Mineralisierung hin.

3. Gesteinsproben ergaben bis zu 0,84 g/t Au und 16,2 g/t Ag mit stark anomalen Sb-, As-, Zn-, Pb- und Te-Werten (siehe Pressemitteilung vom 7. Mai 2025), was mit einer polymetallischen epithermalen Signatur für Edelmetalle übereinstimmt. Weitere Untersuchungsergebnisse aus Probenahmen in dieser Zone werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die geologische Lage des Zielgebiets Cuenca in der Dachzone eines großen intrusiven Domes (Abbildung 5), wie sie aus geophysikalischen Untersuchungen abgeleitet wurde, stellt eine günstige Umgebung für eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung dar. Das Verständnis des Mineralpotenzials der Zone Cuenca befindet sich noch in einem frühen Stadium, jedoch werden die Ausdehnung des Systems und die oberflächennahe Beschaffenung eine schnelle Bewertung und, falls erforderlich, Bohruntersuchungen auf eine oberflächennahe, strukturell kontrollierte Au-Ag-Mineralisierung ermöglichen.

Los Mogotes-Zielcluster

Die Explorationen in dieser Saison haben eine Gruppe vielversprechender neuer Bohrziele in Los Mogotes, Meseta und Cuenca, den Mogotes-Zielcluster, abgegrenzt, die durch anomale Gesteinsproben, TerraSpec-Alterationen, geologische Daten und nun auch attraktive, relativ oberflächennahe geophysikalische Anomalien unterstützt werden. Die räumliche Beziehung und die kombinierten geologischen Merkmale dieser Ziele deuten darauf hin, dass sie Teil eines miteinander verbundenen porphyry-epithermalen Systems sein könnten, wie es in klassischen Porphyry-Epithermal-Modellen beschrieben ist (Abbildung 6), das das Potenzial für porphyry-kupferhaltige und epithermale Edelmetallmineralisierungen (Au-Ag) in unmittelbarer Nähe bietet. Das Potenzial für eine Überlagerung von epithermalen und Porphyr-Mineralisierungen in Los Mogotes, ein wichtiger Faktor für die Erschließung des benachbarten Systems Filo del Sol(6) ,wird von Mogotes im Zuge der weiteren Exploration dieser Ziele bewertet werden.

Optionsvereinbarung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 29. Juli 2025 (dem Stichtag) eine Optionsvereinbarung mit Ingenieria e Inversiones Cerro Dorado Limitada (dem Optionsgeber) und Mogotes Metals Chile SPA (die Optionsvereinbarung) geschlossen hat, gemäß der dem Unternehmen eine Option (die Option) zum Erwerb von 100 % bestimmter Bergbaukonzessionen mit dem Namen La Perla Uno a Diez in der Gemeinde Tierra Amarilla, Provinz Copiapó, Region Atacama (die Liegenschaft) gewährt wurde. Um die Option auszuüben, zahlt das Unternehmen dem Optionsgeber einen Gesamtbetrag von 550.000 US-Dollar, zahlbar über einen Zeitraum von 48 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens, sowie insgesamt 2.008.270 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,24 US-Dollar pro Stammaktie, die über einen Zeitraum von 48 Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens ausgegeben werden können. Die im Rahmen der Optionsvereinbarung auszugebenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Wiederverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Die Optionsvereinbarung unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Investor-Relations-Vereinbarungen

Das Unternehmen hat Torrey Hills Capital, Inc. (Torrey Hills), eine in San Diego ansässige Investor-Relations-Gesellschaft, mit der Steigerung der Marktbekanntheit und der Erbringung von Investor-Relations-Dienstleistungen beauftragt. Cliff Mastricola, der Geschäftsführer von Torrey Hills, wird alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Mogotes beaufsichtigen. Torrey Hills ist auf kleine und Kleinstunternehmen spezialisiert und wird sich bemühen, die Bekanntheit von Mogotes über sein Netzwerk von Investmentexperten in den USA und Kanada zu steigern. Der Vertrag wird auf monatlicher Basis zu einem Preis von 7.000 US-Dollar pro Monat abgeschlossen und kann von beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Torrey Hills hält derzeit keine direkten oder indirekten Beteiligungen an den Wertpapieren von Mogotes.

Das Unternehmen hat außerdem Oak Hill Financial Inc. (Oak Hill), ein in Toronto ansässiges Unternehmen, mit der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations, Business und Kapitalmarktberatung beauftragt. Oak Hill wird sich darauf konzentrieren, die Markt- und Markenbekanntheit des Unternehmens in der Investment-Community zu steigern. Die Vereinbarung mit Oak Hill tritt am 1.August 2025 in Kraft und hat eine anfängliche Laufzeit von zwei Monaten zu einer monatlichen Gebühr von 12.000 CAD zuzüglich anfallender Steuern. Weder Oak Hill noch seine Geschäftsführer haben direkte oder indirekte Beteiligungen an Mogotes oder dessen Wertpapieren.

Das Unternehmen hat seine Vereinbarung mit Senergy Communications Capital Inc. (Senergy) geändert. Gemäß den Bedingungen der geänderten Vereinbarung wird das Unternehmen Senergy für einen Zeitraum von drei Monaten monatlich 33.333 CAD zahlen. Dieser Betrag ist in erster Linie für Medien- und Werbeausgaben bestimmt und umfasst eine Verwaltungsgebühr für die Überwachung und Durchführung einer gezielten Werbekampagne sowie die Verwaltung des Werbebudgets im Namen des Unternehmens. Die Kampagne wird sich auf die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens durch eine Kombination aus digitaler Werbung, Investorenansprache und der Erstellung von Inhalten konzentrieren. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Monaten und beginnt am 7. Juli 2025. Senergy und sein Geschäftsführer Aleem Fidai stehen in keiner Geschäftsbeziehung zum Unternehmen. Herr Fidai hält derzeit 62.500 Stammaktien und 31.250 Warrants des Unternehmens. Weder Senergy noch seine anderen Geschäftsführer oder verbundenen Unternehmen halten weitere direkte oder indirekte Beteiligungen am Unternehmen und haben derzeit auch nicht die Absicht, weitere Beteiligungen zu erwerben.

Die oben genannten Investor-Relations-Vereinbarungen unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Referenzen

1 TSX: LUN. 4. Mai 2025. Pressemitteilung: Lundin Mining gibt erste Mineralressource bei Filo Del Sol bekannt, die eine der weltweit größten Kupfer-, Gold- und Silberressourcen darstellt. Lundin Mining

2 Technischer Bericht von ATEX gemäß NI 43-101 mit dem Titel Unabhängiger technischer Bericht für das Kupfer-Gold-Projekt Valeriano in der Region Atacama, Chile mit Gültigkeitsdatum 1. September 2023.

3 Azevedo et al. Die Entdeckung und Geologie der epithermalen Gold-Silber-Lagerstätte Salares Norte im Norden Chiles. NewGen Gold 2015, S. 145-157

4 Astorga et al. Alturas: Eine einzigartige Entdeckung in einem ausgereiften Gebiet durch die Integration solider geologischer Praktiken, multidisziplinärer Fachkenntnisse und führender Technologie. NewGen Gold 2017, S. 219-235

5 Hedenquist und Arribas. Explorationsimplikationen mehrerer Formationsumgebungen fortgeschrittener argillitischer Mineralien Economic Geology (2023) v. 117, Nr. 3, S. 609-643

6 Perello et al. Geologie der Porphyr-Cu-Au- und epithermalen Cu-Au-Ag-Mineralisierung in Filo del Sol, Argentinien-Chile: Extreme Teleskopierung während der Andenhebung. Economic Geology (2023) 118 (6): 1261-1290.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im vielversprechenden Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben nord-südlich verlaufenden Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, President und Chief Executive Officer

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zusätzliche Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen ersetzt werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und beabsichtigt auch nicht, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Projekt Filo Sur in dieser Pressemitteilung wurden von Stephen Nano, einem gemäß NI 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

Mogotes wendet branchenübliche Explorationsprobenahmemethoden und -techniken an. Alle geochemischen Boden-, Bach-, Gesteins- und Bohrproben werden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens gemäß den branchenüblichen Praktiken entnommen. Die geochemischen Analysen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und gemeldet. Die Proben aus Argentinien werden in Raffiabastbeuteln verpackt und per Exklusivtransport zum ALS-Labor in Mendoza (Argentinien) verschickt. Proben aus Chile werden in Raffiasäcken verpackt und an das ALS-Labor in Copiapo, Chile, geliefert. Diese Einrichtungen führten die Probenvorbereitung (PREP-31B) durch, die das Zerkleinern auf 70 % weniger als 2 mm, das Abspalten von 1 kg mit einem Riffel und das Pulverisieren auf 85 % mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern umfasst. Die vorbereiteten Proben werden zur Gold- und Multielementanalyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Gold (Au-ICP21) wurde mittels Feuerprobe mit ICP-AES-Abschluss an einer 30-g-Probe analysiert. Die Proben wurden außerdem mittels vierfacher Säureaufschluss und ICP-MS-Abschluss auf 48 Elemente (ME-MS61) analysiert.

Die Untersuchungsergebnisse aus Bohrkernproben können aufgrund von Oberflächenoxidations- und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsunterschiede in der Primärmineralisierung höher, niedriger oder ähnlich wie die Ergebnisse aus Oberflächengesteins-, Kanal- und Grabenproben ausfallen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Sofern nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich, beabsichtigt das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, und übernimmt keine Verpflichtung dazu. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen häufig, aber nicht immer, anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, projiziert, budgettiert, Ziele, geht davon aus, Strategie, Ziele, Potenzial, möglich, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse werden, können, könnten, würden, sollten, dürften oder werden getroffen, eintreten oder erreicht werden oder die negativen Konnotationen davon. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Informationen sich als richtig erweisen, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollte kein Verlass genommen werden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Annahmen, die bei der Interpretation von Bohrergebnissen, der Geologie, dem Gehalt, der Geochemie, den potenziellen Auswirkungen geophysikalischer Interpretationen und der Kontinuität von Mineralvorkommen getroffen wurden; Erwartungen hinsichtlich des Zugangs zu und der Nachfrage nach Ausrüstung, Fachkräften und Dienstleistungen, die für die Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken erforderlich sind; und dass die Aktivitäten nicht durch Explorations-, Erschließungs-, Betriebs-, regulatorische, politische, kommunale, wirtschaftliche, ökologische und/oder Gesundheits- und Sicherheitsrisiken beeinträchtigt oder behindert werden. Darüber hinaus kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten, die sich auf Folgendes beziehen: das potenzielle Explorationspotenzial des Projekts Filo Sur, einschließlich des Ausmaßes und der Bedeutung des Porphyr-Kupfer-Gold-Systems und der Prospektivität der Explorationsziele; Explorationspläne und -ausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Feldprogramme wie geplant durchzuführen; den Erfolg zukünftiger Explorationsaktivitäten; das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung; die Fähigkeit, Shareholder Value zu schaffen; die Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung der Mineralreserven oder -ressourcen durch Exploration; die Fähigkeit, geplante Arbeitsprogramme durchzuführen; die Pläne oder die Fähigkeit, zusätzliche Bohrgeräte zu mobilisieren oder hinzuzufügen; den Zeitpunkt oder die erwarteten Ergebnisse von Laborergebnissen; staatliche Regulierung der Bergbauaktivitäten; Umweltrisiken; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsrechte; Einschränkungen des Versicherungsschutzes; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen geht zwar davon aus, dass es ein Explorationsprogramm durchführen wird, jedoch können unerwartete logistische, bohrtechnische und andere Herausforderungen, Kosten oder Verzögerungen auftreten, die das Unternehmen daran hindern könnten, das Programm innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abzuschließen. Alle Bohrungen hängen von den noch ausstehenden Ergebnissen des diesjährigen Programms und der Sicherung zusätzlicher Finanzmittel durch das Unternehmen ab. Dieses Programm könnte sich verzögern oder gar nicht durchgeführt werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden identifiziert wurden und unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sowie unter anderem: allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts- und Bergbauindustriebedingungen; Wechselkurse; geologische Bedingungen; das Angebot und die Nachfrage nach Rohstoffen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen bei Bedarf und dass das Unternehmen keine wesentlichen Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstung erleidet; die Stabilität und Vorhersehbarkeit des politischen Umfelds sowie der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen, Zulassungen und/oder Bewilligungen von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu erhalten, aufrechtzuerhalten, zu erneuern und/oder zu verlängern; die Vertragserfüllung durch Vertragspartner; und die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin rechtzeitig und kosteneffizient qualifiziertes Personal und Ausrüstung zu beschaffen, um seinen Bedarf zu decken. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche angesehen werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen diesen Vorsichtsmaßnahmen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche angesehen werden. Aussagen zu Mineralressourcen gelten als zukunftsgerichtete Informationen, da sie eine implizite Einschätzung auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen beinhalten, dass die beschriebenen Mineralressourcen in Zukunft gewinnbringend abgebaut werden können. Zukunftsgerichtete Informationen werden bereitgestellt, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu vermitteln und Investoren und anderen ein besseres Verständnis der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu ermöglichen. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen diesen Vorsichtsmaßnahmen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind.

