Kann die Aktie von Beyond Meat sich jetzt ver-5-fachen?

Wechseln wir bei Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) heute einmal auf die andere Seite: Nachdem die Aktie tief gefallen ist, wollen wir schauen, ob es auch wieder bergauf gehen kann. Konkret werfen wir die Frage in den Raum, ob sich der Börsenwert verfünffachen kann. Fest steht jedenfalls, dass wir damit kein Rekordhoch erreichen würden.

Aber was müsste passieren, damit Beyond Meat eine solche Performance schaffen kann? Eine Menge. Es geht um mehr als Wachstum, es geht um einen nachhaltigen Turnaround in jederlei Hinsicht. Konkretisieren wir das Ganze heute ein bisschen.

Beyond Meat: Ver-5-fachen …?!

Man mag gar nicht aussprechen, was für eine Ver-5-fachung des Aktienkurses von Beyond Meat sprechen könnte. Aber fangen wir vielleicht mit ein paar Basics an. Derzeit liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis der inzwischen tief gefallenen Aktie bei gerade einmal 2 bis 2,5. Das zeigt, wie tief dieser ehemalige Highflyer bereits gefallen ist.

Nur weil eine Aktie tief fällt, muss das nicht automatisch einen Turnaround bedeuten. Oder einen Turnaround, der sich in einer Ver-5-fachung äußert. Es braucht eine Menge. Primär: Wachstum, damit die Aktie überhaupt mal wieder in eine bessere Richtung findet. Das US-Unternehmen, das sich auf Fleischersatzprodukte spezialisiert hat, stagnierte seit einigen Quartalen bestenfalls, teilweise gab es rückläufige Umsätze.

Allerdings muss Beyond Meat bedeutend mehr machen. Das ambitionierte Unternehmen (von der eigenen Mission her) muss auch ein besseres Margenprofil demonstrieren. Ein Beispiel, was derzeit schiefläuft: Im vergangenen Quartal gab es einen höheren Nettoverlust als Nettoerlöse. Das zeigt, wie tief das Unternehmen in den roten Zahlen steckt und wie weit die Profitabilität weg ist.

Ein erster Schritt, der helfen kann, ist ein unternehmenseigenes Ziel. Das Management spricht davon, dass der Cashflow in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres positiv sein soll. Kritiker sehen das Unternehmen davon weit entfernt. Jedoch könnte das dazu führen, dass sich die Stimmung wieder dreht. Aber es wäre ein Mosaikteilchen. Für eine Ver-5-fachung, glaube ich, reicht noch nicht einmal das.

Viele, viele Baustellen

Damit die Aktie von Beyond Meat sich ver-5-facht, müsste wirklich viel passieren. Es braucht Wachstum, Absatzwachstum und deutlich bessere Ergebnisse. Sowie auch, dass das Management es schafft, die eigenen Prognosen zu erreichen. Das ist eine erste Feuerprobe für die tief gefallene Aktie. Aber viel entscheidender: Für das gesamte Unternehmen.

Im Endeffekt sehe ich die Notwendigkeit, dass sich Beyond Meat mittelfristig als der führende Akteur der flexitarischen Wende etabliert, den man ursprünglich verkörpern wollte. Davon ist man in den Jahren seit dem Börsengang operativ etwas weiter entfernt gewesen. Das ist das eigentliche Kernproblem bei der Investitionsthese.

Der Artikel Kann die Aktie von Beyond Meat sich jetzt ver-5-fachen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2022