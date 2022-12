MICROCHIP TECHNOLOGIES - Eine Aktie, zwei Chancen!

Microchip Technology Inc. - WKN: 886105 - ISIN: US5950171042 - Kurs: 72,960 $ (Nasdaq)

Es dürfte sich lohnen, jetzt einen Blick auf die Microchip-Technologie-Aktie zu werfen. Diese kam in den vergangenen Tagen spürbar unter Druck, nachdem die Bullen mehrfach im Preisbereich von 78,75 USD gescheitert sind. Gestern konnte der Kurs jedoch wieder zulegen und damit verteidigen die Bullen einen wichtigen Unterstützungsbereich. Von diesem aus könnte ein neuer Anlauf nach oben erfolgen und setzt man sich dabei auch mittelfristig durch, sind Gewinne bis in den Bereich von 88 USD möglich.

Ausgehend vom aktuellen Status Quo wäre eine solche Kaufwelle durchaus möglich. Es lässt sich jedoch aber auch bärisch argumentieren. In diesem Fall ist der Rallyversuch gescheitert und wir sehen gerade eine Topbildung. Ein Rutsch unter ca. 70 USD würde dies bestätigen und könnte kurzfristig zu weiteren Abgaben in Richtung 66 USD und mittelfristig sogar wieder zum Jahrestief führen.

Fazit: Zugegebenermaßen ist der Blick in die Glaskugel momentan verschwommen. Die Wahrscheinlichkeiten sind recht ähnlich verteilt. Interessant ist die Aktie aber trotzdem, denn wer den Fokus auf den Managementprozess legt, hat jetzt zwei Chancen. Oberhalb von 70 USD könnte die Longseite favorisiert werden. Wird die angesprochene Topbildung mit Notierungen unterhalb von 70 USD „bestätigt“, könnte man die Seite wechseln und auf eine neue Verkaufswelle spekulieren. In Summe haben aktive Trader so zwei Chancen auf einen netten Gewinn und nur eine Range auf engem Raum würde für Probleme sorgen. PS: Über Stock3 lässt sich übrigens ultraschnell handeln und das aus jeder Analyse heraus. Vielleicht sind Ihnen die Buy- und Sell-Buttons bereits aufgefallen. Einfacher geht es nicht!

