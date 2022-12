Cricut will eine Sonderdividende auszahlen

Die amerikanische Firma Cricut, Inc. (ISIN: US22658D1000, NASDAQ: CRCT) zahlt eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 0,35 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 15. Februar 2023 (Record day: 1. Februar 2023). Eine reguläre Dividende wird nicht ausgeschüttet.

Cricut mit Firmensitz in South Jordan, im US-Bundesstaat Utah, ist ein Hersteller von Schneideplottern bzw. computergesteuerten Schneidemaschinen. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte Cricut einen Umsatz von 177 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 260,1 Mio. US-Dollar), wie am 8. November berichtet wurde. Der Gewinn betrug 12,44 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 30,01 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 57,18 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,99 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de