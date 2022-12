Dax Marktupdate: Warten auf US-Makrodaten

Der Dax kann sich am Vormittag ein wenig erholen, die 14.000er Marke konnte aber nicht nennenswert attackiert werden.

Bis zum Mittag konnte sich der deutsche Leitindex stabilisieren, nachdem er erst am Vortag seinen zur Wochenmitte eingeschlagenen Erholungspfad verlassen hatte. Schnäppchenjäger langten vor allem bei den großen Verliereraktien des Jahres zu. Nach zuletzt starken Kursschwankungen verlief die Sitzung am letzten Handelstag vor Weihnachten in merklich ruhigeren Bahnen.

PCE-Kernrate im Fokus

Dies kann sich allerdings am Nachmittag noch einmal ändern: Kurz vor Heiligabend stehen mit der PCE-Kernrate noch einmal sehr wichtige Inflationsdaten aus den USA auf dem Kalender. Ab 14:30 Uhr werden die Karten dann noch einmal neu gemischt (mit Material von dpa-AFX).