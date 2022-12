Verizon Communications: Gelingt hier ein Turnaround?

Verizon profitierte seit Ende 2008 von einer stetigen Nachfrage der Aktien und konnte sich im Zuge dessen von 21,56 auf 62,22 US-Dollar bis Ende 2020 hochschrauben. Nach einem Mehrfachtop in diesem Bereich drehte der Kurs zur Unterseite ab und ging in diesem Jahr in crashartige Verluste bis auf 34,55 US-Dollar und somit einen wichtigen Support aus den Jahren zwischen 2002 und 2011 bei rund 35,00 US-Dollar über. Zwar gelang es in den letzten Wochen an dieser Stelle einen Rebound zur Oberseite zu vollziehen, ein tragfähiger Boden geht im laufenden Abwärtstrend hieraus aber noch nicht hervor. Trotzdem bleibt das Papier interessant für längerfristig engagierte Investoren, sofern eine Trendwende gelingt.

Um Boden bemüht

Die Volatilität um die Kursmarke von rund 35,00 US-Dollar dürfte weiter hoch bleiben, aus technischer Sicht fehlt Verizon Communications noch eine zweite größere Kaufwelle, die in den Bereich um 41,17, maximal jedoch an 42,59 US-Dollar hereinreichen könnte. So viel zum kurzfristigen Handelsgeschehen in dem Wertpapier. Gelingt es einen Doppelboden oder Vergleichbares aufzubauen, könnte sogar der Bereich um 44,00 US-Dollar im mittelfristigen Fenster angesteuert werden. Ein Kurseinbruch mindestens auf Wochenschlusskursbasis unter 34,55 US-Dollar würde allerdings die Spekulationen um weitere Verluste anheizen, in diesem Szenario müssten sich Investoren womöglich mit Abgaben auf 31,96 US-Dollar anfreunden.