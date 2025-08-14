Werbung ausblenden
Videoanalyse 14.08.2025

Die Entwicklung bei DeepSeek zeigt, dass Nvidia noch immer konkurrenzlos ist

onvista · Uhr

Bewegung im Halbleiter-Sektor: Während AMD im gestrigen Handel stark zulegte, gab Branchenprimus Nvidia etwas nach. Der Konzern hatte zuvor erklärt, er wolle eine neue Chip-Generation nochmal überarbeiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Positiv für den Sektor insgesamt ist aber die Weiterentwicklung der KI-Modelle bei DeepSeek, sagt Profi Martin Goersch. Zur Erinnerung: DeepSeeks erste, relativ billig produzierte Modelle wirbelten den Tech-Sektor im Frühjahr kräftig durcheinander.

Doch ohne Nvidias Chips macht DeepSeek nicht mehr die gewünschten Fortschritte, wie der Chef der KI-Firma selbst sagte. Exportbeschränkungen der USA verhinderten zwischenzeitlich nämlich die Ausfuhr.

Diese Entwicklung zeigt, dass Nvidia immer noch eine Klasse für sich ist, sagt Martin - mehr Details gibt's in seiner Video-Analyse.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkheute, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformheute, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 08.08.2025
Taiwan Semiconductor auf Kurs zum Rekordhoch - bei diesen Kursniveaus sollten sich Anleger absichern08. Aug. · onvista
Taiwan Semiconductor auf Kurs zum Rekordhoch - bei diesen Kursniveaus sollten sich Anleger absichern
Videoanalyse 14.08.2025
RWE: Bei diesen Bewertungen ist die Aktie noch zu teuerheute, 15:37 Uhr · onvista
RWE: Bei diesen Bewertungen ist die Aktie noch zu teuer
Videoanalyse 13.08.2025
Eon steigert Gewinn und Ebitda im ersten Halbjahr deutlichgestern, 15:26 Uhr · onvista
Eon steigert Gewinn und Ebitda im ersten Halbjahr deutlich
Videoanalyse 13.08.2025
CoreWeave veröffentlicht Zahlen: Was Anleger jetzt wissen solltengestern, 15:52 Uhr · onvista
CoreWeave-Logo auf einem Smartphone-Display
Videoanalyse 13.08.2025
Circle: So steht es um den USDC-Stablecoingestern, 15:42 Uhr · onvista
Kryptowährung, USDC Stablecoin
Weitere Artikel
Werbung ausblenden