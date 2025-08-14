Die Entwicklung bei DeepSeek zeigt, dass Nvidia noch immer konkurrenzlos ist

Bewegung im Halbleiter-Sektor: Während AMD im gestrigen Handel stark zulegte, gab Branchenprimus Nvidia etwas nach. Der Konzern hatte zuvor erklärt, er wolle eine neue Chip-Generation nochmal überarbeiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Positiv für den Sektor insgesamt ist aber die Weiterentwicklung der KI-Modelle bei DeepSeek, sagt Profi Martin Goersch. Zur Erinnerung: DeepSeeks erste, relativ billig produzierte Modelle wirbelten den Tech-Sektor im Frühjahr kräftig durcheinander.

Doch ohne Nvidias Chips macht DeepSeek nicht mehr die gewünschten Fortschritte, wie der Chef der KI-Firma selbst sagte. Exportbeschränkungen der USA verhinderten zwischenzeitlich nämlich die Ausfuhr.

Diese Entwicklung zeigt, dass Nvidia immer noch eine Klasse für sich ist, sagt Martin - mehr Details gibt's in seiner Video-Analyse.