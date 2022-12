Trading-Chance Amgen: Von hier aus wieder aufwärts?

Werbung

Der gewaltige Kurssprung der Aktie des Biotech-Riesen Amgen wäre jetzt perfekt korrigiert. Und es gäbe mehrere Argumente dafür, dass die Aktie im Bereich der jetzt erreichten, soliden Unterstützungszone wieder Fahrt nach oben aufnimmt: Eine Trading-Chance Long.

Während viele Biotech-Unternehmen auch nach zwanzig oder mehr Jahren ihres Bestehens darum ringen, endlich die Gewinnzone zu erreichen, gehört das US-Unternehmen Amgen nicht nur mit zu den ersten, die in den Achtzigerjahren diese Branche aus der Taufe hoben, sondern auch zu den etabliertesten. Amgen schreibt schon seit vielen Jahren solide Gewinne, die sukzessiv wachsen. Damit ist die Aktie zwar kein Wachstumswert mehr, aber man sieht sie als einen „sicheren Hafen“ in einer Branche, die sich auch in schwerem konjunkturellen Fahrwasser behaupten kann. Das dürfte sich im kommenden Jahr als Vorteil erweisen.

Stabilität wird für die Anleger immer wichtiger

Dass die Konjunktur in den USA immer deutlicher unter Druck kommt, ist mittlerweile kaum noch zu ignorieren. Amgen aber sitzt auf soliden Polstern, hat für das dritte Quartal wieder einmal überzeugende Ergebnisse abgeliefert und wird, wenn die Analysten Recht behalten, 2023 trotz konjunkturellem Gegenwind erneut mehr verdienen. Zugleich bewegt sich die Aktie noch im Bereich der über die letzten zehn Jahre normalen Bewertung und zahlt überdurchschnittlich hohe Dividenden. Ein Blue Chip, der wegen dieser Stabilität umso begehrter sein dürfte, je ruppiger es für andere Branchen wird.

Zuletzt wurde der immens dynamische Ausbruch über die vorherigen Hochs des Jahres korrigiert, wobei die Korrektur in dem Moment Dynamik erhielt, als am 12. Dezember gemeldet wurde, Amgen werde den Pharmakonzern Horizon Therapeutics für stolze 26 Milliarden US-Dollar übernehmen. Ob dieser Preis zu hoch ist und die Übernahme überhaupt von den Kartellbehörden genehmigt wird, sei dahingestellt: Es ist normal, dass der Aktienkurs des übernehmenden Unternehmens daraufhin zurückkommt. Das ist hier der Fall, aber:

Chart- und markttechnisch wäre hier eine gute Basis für neue Käufe

Der Chart zeigt, dass der „Druck-Effekt“ dieser Meldung mittlerweile vorüber ist. Die Amgen-Aktie hat sich stabilisiert … und da das oberhalb mittelfristig relevanter, markanter Unterstützungen passiert, wird ein Long-Trade eine Überlegung wert.

Quelle: marketmaker pp4

Der Rücksetzer ist oberhalb der markanten Supportzone 258/260 US-Dollar, die vor dem Ausbruch im November ein hartnäckiger Widerstand war, zum Stehen gekommen, zugleich sehen wir bei den markttechnischen Indikatoren - wie hier im Chart beim Stochastik-Oszillator - einen überverkauften Level. Und das bullische Lager hätte, sollte der Bereich 258/260 US-Dollar kurzzeitig unterboten werden, auch noch ein „Sprungtuch“ in Form der aktuell bei knapp 251 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie. Dabei könnte der Umstand, dass Amgen zu den 2022 gut gelaufenen Aktien im Dow Jones zählt, dem Kurs auf dieser grundsätzlich für das Aufleben der Käufe günstigen Ebene über das „Window Dressing“ der großen Fonds zum Jahresultimo, in dessen Rahmen Gewinner bevorzugt eingesammelt werden, zusätzlich Auftrieb geben.

Long-Trade mit Stop Loss knapp unter der entscheidenden Supportzone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 206,860 US-Dollar einen Hebel von knapp 4,5 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 248 US-Dollar in der Aktie ansetzen, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0645 einem Kurs von 3,85 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Amgen lautet VV16X2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 281 US-Dollar, 297 US-Dollar

Unterstützungen: 260 US-Dollar, 258 US-Dollar, 251 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Amgen

Basiswert Amgen WKN VV16X2 ISIN DE000VV16X29 Basispreis 206,860 US-Dollar K.O.-Schwelle 206,860 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 4,47 Stop Loss Zertifikat 3,85 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.