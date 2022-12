SVB FINANCIAL GROUP - Abgestürzter Highflyer am Boden angekommen?

SVB Financial Group - WKN: A0ET46 - ISIN: US78486Q1013 - Kurs: 234,630 $ (Nasdaq)

Die Aktie von SVB Financial Group befindet sich seit Oktober 2003 an der Börse und in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde im April 2008 beschleunigt. Im November 2021 erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 763,22 USD.

Seitdem befindet sich der Wert in einer starken Korrektur. Seit November 2022 pendelt er um den EMA 200 (Monatsbasis) bei aktuell 209,61 USD und damit knapp über dem Aufwärtstrend seit April 2008.

SVBFinancialGroup_monat

Bei diesem Pendeln deutet sich auf Tagesbasis die Bildung einer inversen SKS an. Diese ist bisher nicht vollendet, da der Wert nicht über die Nackenlinie ausgebrochen ist. Erst mit dem Ausbruch kommt es zur Vollendung eines Bodens und damit zu einem Kaufsignal. Die Nackenlinie liegt heute bei 249,49 USD. Knapp darüber verläuft aktuell die alte untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit November 2021, die am 21. Oktober mit einem Abwärtsgap zwischen 301,88 USD und 261,51 USD durchbrochen wurde.

Kaufsignal möglich

Die Aktie der SVB Fiancial Group befindet sich in einem Bodenbildungsversuch. Ein signifikanter Ausbruch über 249,49 USD würde ein neues mittelfristiges Kaufsignal bedeuten. In einem ersten Schritt könnte die Aktie danach an den Abwärtstrend der letzten Monate ansteigen, was Kursgewinne in Richtung 345-350 USD bedeuten würde.

Solle der Wert allerdings unter 187,75 USD und damit unter den Aufwärtstrend seit April 2008 abfallen, wäre mit weiteren Abgaben bis an den Aufwärtstrend seit Oktober 2003 bei aktuell 114,55 USD zu rechnen.

Fazit: Die Aktie von SVB Fiancial Group deutet ein Comeback in 2023 an. Allerdings fehlt noch der entscheidende Ausbruch.

SVBFinancialGroup_tag

