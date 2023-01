Crowdstrike: Gelingt hier ein Boden?

Nach den massiven Kursgewinnen unter Donald Trumps Präsidentschaft konnte Crowdstrike zwischen März 2020 und Anfang November 2021 von 31,95 auf sagenhafte 298,48 US-Dollar zulegen. Allerdings nahm die Party ein rasches Ende, der Trend drehte und die Aktie stürzte regelrecht ab und begab sich in den Unterstützungsbereich aus Sommer 2019 um 101,88 US-Dollar abwärts. Dort war bereits in der abgelaufenen Handelswoche eine kleinere Gegenreaktion zu erkennen, bis zu einem Boden dürfte es aber noch sehr viel länger dauern. Nichtsdestotrotz sollte genau dieser Bereich nun einer engmaschigen Beobachtung ausgesetzt werden, um am Ende ganz vorne mitzuspielen.

Watchlist-Kandidat

Aussagekräftige Kaufargumente gehen durch den kleinen Hüpfer aus der letzten Woche noch nicht hervor, zwei Dinge wirken sich allerdings stabilisierend auf Crowdstrike aus. Das wäre zum einen das psychologisch wichtige Niveau von rund 100,00 US-Dollar und zum anderen das Sommerzwischenhoch aus 2019 in diesem Bereich. Sollte das Papier demnächst weitere Kapitalzuflüsse erfahren, könnte es oberhalb von 111,29 US-Dollar an glatt 120,00 US-Dollar aufwärtsgehen, ein weiteres Ziel darüber läge sogar bei 130,62 US-Dollar für das Wertpapier. Wochenschlusskurse unterhalb von 100,00 Dollar dürften dagegen Bären erneut auf den Plan rufen, zeitnahe Abschläge auf 93,37 US-Dollar wären dann nicht mehr auszuschließen.