TAG IMMOBILIEN - Versucht die Aktie den Turnaround?

Die TAG-Immobilien-Aktie verlor im vergangenen Jahr in der Spitze fast 79 % an Wert. Dabei endete der Abwärtstrend mit einem Crash im Oktober an der Unterstützungsmarke bei 5,70 EUR, anschließend pendelte das Papier seitwärts. Ein Ausbruchsversuch unter die Tiefs wurde Ende Dezember vereitelt, seitdem kann sich die Aktie erholen. Der Fehlausbruch auf der Unterseite hinterlässt jetzt einen vorsichtig bullischen Beigeschmack.

Erste Hürde erreicht

Mit der Erholung seit den Tiefs im Dezember erreicht die Aktie jetzt die Hürde bei 6,38 - 6,52 EUR. Dort liegt neben dem EMA50 auch die Unterkante des offenen Gaps vom 22. November. Wird diese Hürde nachhaltig überwunden, entstehen kleine Kaufsignale. Eine weitere Erholung bis 7,45 und ggf. 8,70 EUR wird dann denkbar. Oberhalb von 8,70 wäre Platz bis 11,16 EUR.

Kippt die Aktie hingegen hier am EMA50 wieder stark nach unten und rutscht anschließend unter 5,59 EUR ab, droht eine Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends. Dann werden fallende Kurse bis 4,90 EUR denkbar.

Fazit: Ein kleiner Trendwendeansatz zeigt sich im Chart. Konkreter wird es jedoch erst, wenn jetzt der EMA50 als Buy-Trigger nach oben hin überwunden werden kann. Spätestens an dieser gleitenden Durchschnittslinie endeten alle Erholungsversuche seit November 2021.

