ILLUMINA - Wird da mehr draus?

Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 202,790 $ (Nasdaq)

Wie im November 2022 erwartet, nahm die Erholung der Illumina-Aktie ein schnelles Ende. Allerdings präsentierte sich die Aktie nicht nur über einige Tage schwach, sonder fiel über Wochen bis zurück an den Aufwärtstrend seit Juli.

Dort starteten die Bullen noch im alten Jahr eine Erholung, die den Biotech-Titel im heutigen Handel bis an den EMA50 führt. An diesem gleitenden Durchschnitt kommt es intraday zu einem bärischen Reversal. Kurzfristig scheint die Erholung damit ausgereizt und eine Gegenbewegung wird wahrscheinlich. Im Zuge eines solchen Rücksetzers könnte die Aktie noch einmal das Kurslevel um 196,78 USD erreichen. Zeigen sich dort die Bullen, wäre eine weitere Aufwärtswelle in Richtung 218,72 bis 219,89 USD denkbar. Wiederum darüber deckelt ein Hoch bei 236,29 USD, wo bald auch der EMA200 auftreffen wird.

Fällt die Aktie dagegen direkt auf neue Mehrwochentiefs und damit auch aus dem Trend seit Juli heraus, wäre die übergeordnete Korrektur bestätigt. Dass es dann bei Abgaben bis zum Tief bei 173,45 USD bleiben wird, ist eher unwahrscheinlich.

Analysten bleiben optimistisch

Fundamental empfehle ich, noch einmal den Novemberartikel durchzulesen. Analysten gehen davon aus, dass es sich 2022 aber nur um einen einmaligen Ausrutscher gehandelt hat und das Unternehmen wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. So soll der Gewinn je Aktie im neuen Jahr um knapp 30 % zulegen. Für 2024 erwarten Experten ein Plus von über 40 %. Die KGVs von 65 und 46 erscheinen dennoch weiter hoch.

Fazit: Die Kursmuster bei der Illumina-Aktie bleiben weiter fragil. Die Bullen sollten den Trend seit Juli weiter tunlichst halten, ansonsten drohen auch 2023 weitere Verluste.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 4,57 5,05 5,85 Ergebnis je Aktie in USD 2,41 3,13 4,44 Gewinnwachstum 29,88 % 41,85 % KGV 84 65 46 KUV 6,9 6,3 5,4 PEG 2,2 1,1 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Illumina-Aktie

