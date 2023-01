ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley nimmt Lufthansa mit 'Underweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Lufthansa im Zuge eines Analystenwechsels mit "Underweight" und einem Kursziel von 6,30 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die zunehmenden wirtschaftlichen Herausforderungen bärgen die Gefahr, dass die bisher robuste Erholung des europäischen Luftverkehrs aus der Spur gerät, auch wenn die begrenzten Kapazitäten eine drastische Preisumkehr verhindern dürften, schrieb der neu zuständige Analyst Conor Dwyer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzugt Fluggesellschaften, die am besten dazu in der Lage sind, die schwächelnde Nachfrage aufzufangen und in einem solchen Umfeld Marktanteile zu gewinnen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------