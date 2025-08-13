ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 70 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach monatlichen Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. An der Heimatbasis in Frankfurt habe sich das Wachstum des Verkehrsaufkommens im Juli verlangsamt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Flughafenbetreiber aber weiter auf dem Weg zum unteren Ende der diesjährigen Zielspanne./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 70 Euro07. Aug. · dpa-AFX
JPMorgan-AnalyseLufthansa oder Nemetschek? Diese Aktien könnten bald in den Dax aufsteigen06. Aug. · dpa-AFX
Trump facht Halbleiter-Aktien an | Fordert aber Rücktritt des Intel CEOs07. Aug. · Markus Koch