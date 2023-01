ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 160 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2022 von 170 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge liege unter seiner Schätzung, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da der Flugzeugbauer jedoch seine Prognosen nicht aktualisiert habe, erwarte er, dass die Ziele für das operative Ergebnis (Ebita) und den freien Barmittelfluss (FCF) trotzdem erreicht worden seien. Perry senkte seine Schätzungen für die Auslieferung von Flugzeugen bis 2025./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 23:58 / GMT

