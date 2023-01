Deutsche Pfandbriefbank will Louis Hagen zum neuen Aufsichtsratschef machen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank hat einen Nachfolger für Aufsichtsratschef Günther Bräunig gefunden. Der bisherige Chef der Münchener Hypothekenbank, Louis Hagen, solle bei der Hauptversammlung im Mai in das Gremium gewählt werden, teilte die Deutsche Pfandbriefbank am Mittwoch in München mit. Dies wolle der Aufsichtsrat den Aktionären vorschlagen. Hagen solle nach Bräunigs Ausscheiden zu dessen Nachfolger gewählt werden. Bräunig steht seit 2014 an der Spitze des Kontrollgremiums. Er hatte schon im Jahr 2021 angekündigt, dass er nur noch bis zur Hauptversammlung 2023 zur Verfügung steht./stw/men/jha/