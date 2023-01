EQS-News: MPC Capital erwirbt Neubauprojekt bei Berlin für den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland

EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Ankauf

MPC Capital erwirbt Neubauprojekt bei Berlin für den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland



12.01.2023 / 08:00 CET/CEST

Pressemitteilung MPC Capital erwirbt Neubauprojekt bei Berlin für den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland Hamburg, 12. Januar 2023 – Der Asset- und Investment-Manager MPC Capital hat im Dezember für seinen Fonds „ESG Core Wohnimmobilien Deutschland“ ein Neubauvorhaben in Nauen in der Metropolregion Berlin erworben. Das Projekt wird nach dem KfW-40 EE-Standard errichtet und erfüllt weitreichende ESG-Kriterien, die für ein Investment des Fonds Voraussetzung sind. Das Ensemble umfasst sieben Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 106 Wohneinheiten und 127 Stellplätzen. Die vermietbare Wohnfläche beträgt rund 8.600 m2. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Das Investitionsvolumen liegt bei rund EUR 38 Mio. Nauen ist eine wachsende Stadt im Berliner Speckgürtel und verfügt über alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs, diverse Bildungseinrichtungen, kulturelle und medizinische Einrichtungen. Mit dem Regionalexpress erreicht man den Berliner Hauptbahnhof in etwa 40 Minuten. Der Bahnhof Berlin-Spandau ist in 20-25 Minuten erreichbar. Christoph J. Thumm, Managing Director Real Estate bei MPC Capital: “Wir sind sehr froh, dieses Projekt in einem herausfordernden Marktumfeld für unseren Fonds akquirieren zu können. Es hat unseren ESG-Scoring-Prozess erfolgreich durchlaufen und fügt sich ideal in unser Portfolio ein. Wir sind überzeugt, dass auch in einem angespannten Gesamtmarkt energetisch optimierte Wohnimmobilienprojekte in Randlagen der großen deutschen Metropolen nachhaltig Erfolg haben werden. Sie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bezahlbarem Wohnraum und stabilen Renditen.“ Der ESG Core Wohnimmobilien Deutschland wurde Ende 2020 zusammen mit Universal Investment als offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen aufgelegt. Der Aritkel-8-Fonds investiert ausschließlich in Immobilienprojekte, die einem umfassenden Katalog an quantitativen und qualitativen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. So müssen die für einen Ankauf in Frage kommenden Standorte und Objekte speziellen Anforderungen genügen, die sich an energetischen, sozialen und unternehmensethischen Aspekten bemessen. Hierzu zählen zum Beispiel die Erfüllung von Energiestandards, die Einbindung von Mobilitätskonzepten oder der Anteil an gefördertem und barrierearmem Wohnraum. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Energiestandards kommen für den Fonds in erster Linie Neubauten in Frage. Verkäufer ist der Gronauer Bauträger Vastbau. Engel & Völkers Commercial hat den Verkäufer und Käufer beraten. GSK Stockmann und CP Hamburg haben die Transaktion juristisch und technisch begleitet. Über MPC Capital (www.mpc-capital.com) MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken. Über Universal Investment (www.universal-investment.com) Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 950 Milliarden Euro administriertem Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.600 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften EFA, UI labs, UI Enlyte und CAPinside runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: November 2022). Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker, Gabriele Gottschalk

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 (40) 380 22-4200

E-Mail: presse@mpc-capital.com

12.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

