EQS-Adhoc: A.S. Création Tapeten AG: Veränderungen im Vorstand von A.S. Création

A.S. Création Tapeten AG: Veränderungen im Vorstand von A.S. Création



13.01.2023 / 12:09 CET/CEST

Die laufende Amtszeit von Maik Krämer (Vorstandsvorsitzender und verantwortlich für Finanzen und Controlling) endet am 31. März 2024. Die Vorstandsverträge bei der A.S. Création Tapeten AG verpflichten die Vorstandsmitglieder, fünfzehn Monate vor Ablauf des jeweiligen Dienstvertrages eine Erklärung gegenüber dem Aufsichtsrat abzugeben, ob die Bereitschaft für eine Wiederbestellung besteht. Vor diesem Hintergrund hat Herr Krämer dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen nach 23 Jahren Vorstandstätigkeit für eine weitere Amtszeit ab dem 1. April 2024 nicht zur Verfügung stehen wird. Herr Krämer ist seit dem 1. Januar 2000 bei A.S. Création tätig. Dem Vorstand der A.S. Création Tapeten AG gehört er seit dem 1. April 2001 an und verantwortet seit diesem Zeitpunkt die Bereiche Finanzen und Controlling. Ab dem 1. März 2022 hat Herr Krämer zusätzlich die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Es ist von Seiten des Aufsichtsrats geplant, dass der aktuelle Vertriebsvorstand, Tim Herder, ab 2024 die Aufgaben von Maik Krämer als Vorstandsvorsitzender übernimmt. Herr Herder (Jahrgang 1982) ist seit dem 1. Dezember 2011 bei A.S. Création tätig und gehört seit dem 1. Mai 2022 dem Vorstand an, wo er die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortet. Die Suche nach einer geeigneten Kandidatin bzw. einem geeigneten Kandidaten für die Position des Vorstands für Finanzen und Controlling wird der Aufsichtsrat kurzfristig einleiten. Gummersbach, 13. Januar 2023 A.S. Création Tapeten AG Der Vorstand Kontakt: Maik Krämer

Vorstand Finanzen und Controlling

Südstr. 47

D-51645 Gummersbach

Telefon +49-2261-542 387

Fax +49-2261-542 304

Maik Krämer

Vorstand Finanzen und Controlling

Südstr. 47

D-51645 Gummersbach

Telefon +49-2261-542 387

Fax +49-2261-542 304

E-Mail: m.kraemer@as-creation.de

