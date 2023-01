IRW-News: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma informiert über Aktienrückkaufprogramm

IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma informiert über Aktienrückkaufprogramm

Toronto, Ontario -- 13. Januar 2023 -/IRW-Press/ FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Bekämpfung von Erkrankungen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen, widmet, gibt bekannt, dass sein Board of Directors den Rückkauf von bis zu 1.925.210 seiner nachrangigen stimmberechtigten Aktien der Klasse B (die nachrangigen stimmberechtigten Aktien) im Rahmen eines NCIB-Aktienrückkaufprogramms (Normal Course Issuer Bid) von Zeit zu Zeit innerhalb der nächsten 12 Monate zu den vorherrschenden Marktpreisen genehmigt hat. Damit ist das Unternehmen in der Lage, seine überschüssigen Barreserven zur strategischen Wertschöpfung im Sinne der Aktionäre zu nutzen.

FSD Pharma hat vor allem die Weiterentwicklung seiner Arzneimittelkandidaten in Richtung der klinischen Phase im Blick, und wir sehen eine strategische Möglichkeit, den Unternehmenswert zu steigern, ohne unsere ehrgeizigen Wachstumspläne zu gefährden, so Anthony Durkacz, der interimistische Chief Executive Officer von FSD Pharma. Wir sind der Meinung, dass unsere Aktie stark unterbewertet ist. So können wir weiter in unsere Zukunft und gleichzeitig auch in den außergewöhnlichen Wert unserer eigenen Aktie investieren.

Im Rahmen des NCIB-Rückkaufprogramms wird das Unternehmen bis zu 1.925.210 nachrangige stimmberechtigte Aktien - das sind in etwa 5 % der zum aktuellen Zeitpunkt in Umlauf befindlichen nachrangigen stimmberechtigten Aktien des Unternehmens - erwerben. Mit Stand vom 12. Januar 2023 befanden sich 38.504.210 nachrangige stimmberechtigte Aktien in Umlauf (ausgegeben und ausstehend). Die entsprechenden Aktienkäufe im Rahmen des NCIB-Programms sind ab dem 18. Januar 2023 möglich und enden entweder am (i) 17. Januar 2024 oder (ii) an jenem Tag, an dem das Unternehmen die im Rahmen des NCIB-Programms zulässige Höchstanzahl an nachrangigen stimmberechtigten Aktien erworben hat, wobei hier das jeweils frühere Datum gilt. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, das NCIB-Rückkaufprogramm schon früher zu beenden, wenn ihm dies angemessen erscheint.

Das Aktienrückkaufprogramm verpflichtet das Unternehmen nicht zum Kauf von nachrangigen stimmberechtigten Aktien. Wenn die Unternehmensführung beschließt, ihre Barreserven auf bessere Weise zu verwenden, ist sie nicht verpflichtet, den Kauf von nachrangigen stimmberechtigten Aktien fortzusetzen. Der Aktienkauf kann jederzeit nach eigenem Ermessen des Unternehmens ausgesetzt oder beendet werden.

Das Unternehmen wird die nachrangigen stimmberechtigten Aktien über die Einrichtungen der Canadian Securities Exchange (CSE) zu dem beim Kauf an der CSE vorherrschenden Marktpreis erwerben, vorbehaltlich der durch die geltenden Wertpapiergesetze auferlegten Einschränkungen. Die tatsächliche Anzahl der erworbenen nachrangigen stimmberechtigten Aktien, der Zeitpunkt des Erwerbs und der Aktienpreis sind von den Marktbedingungen zum jeweiligen Zeitpunkt und von den Erfordernissen des Wertpapierrechts abhängig. Alle erworbenen nachrangigen stimmberechtigten Aktien gehen in den Kassenbestand über und werden getilgt.

Das Unternehmen hat bereits zuvor 1.999.800 nachrangige stimmberechtigte Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 1,20 CAD pro nachrangige stimmberechtigte Aktie im Rahmen eines NCIB-Programms zurückgekauft, das über einen Zeitraum von 12 Monaten bis zum 30. Dezember 2022 aufrecht war.

Über FSD Pharma

FSD Pharma ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung FSD201, eine eigens entwickelte ultramikronisierte PEA-(Palmitoylethylamin) -Formulierung zur Behandlung von Entzündungskrankheiten. Lucid Psycheceuticals Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-Psych und Lucid-MS. Lucid-Psych ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde und um diese Kategorie zu erweitern, untersucht das Unternehmen andere Produkte, die auf akute medizinische Bedürfnisse aufgrund von Drogenmissbrauch wie Alkohol abzielen. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

FSD Pharma Inc.

Zeeshan Saeed, Founder, President und Executive Co-Chairman of the Board,

Email: Zsaeed@fsdpharma.com

Telefon: (416) 854-8884

Investor Relations:

Email: ir@fsdpharma.com, info@fsdpharma.com

Webseite: www.fsdpharma.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder kann Aussagen enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "werden fortgesetzt", "werden auftreten" oder "werden erreicht werden". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: die Gesellschaft, die das NCIB auflegt und im Rahmen des NCIB nachrangige stimmberechtigte Aktien erwirbt, sowie Aussagen über die Zukunft von FSD Pharma.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: dass die präklinischen Arzneimittelentwicklungsstudien positive Ergebnisse liefern und ein effektives Design haben und dass die Arzneimittelproduktkandidaten von Lucid Psycheceuticals Inc. und FSD BioSciences, Inc. in klinische Studien übergehen; dass die Fähigkeit, die behördliche Genehmigung für die Arzneimittelproduktkandidaten von Lucid Psycheceuticals Inc. und FSD BioSciences, Inc. zu erhalten und aufrechtzuerhalten, gegeben ist. die Einleitung, Durchführung und Beendigung von präklinischen Studien und klinischen Versuchen, die abgeschlossen werden und die beabsichtigten Ergebnisse innerhalb des vom Unternehmen vorgesehenen Zeitrahmens erbringen; die Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für den operativen Betrieb zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelproduktkandidaten von Lucid Psycheceuticals Inc. und FSD BioSciences, Inc. zu erhalten und aufrechtzuerhalten die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden, das fortgesetzte Wachstum des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen zu erfüllen, die notwendig sind, um an der CSE und an alternativen Börsen notiert zu bleiben, und der Rückkauf von nachrangigen Stimmrechtsaktien durch das Unternehmen im Rahmen des NCIB.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Tatsache, dass sich die Bemühungen zur Entwicklung von Medikamenten sowohl von Lucid Psycheceuticals Inc. als auch von FSD BioSciences, Inc. in einem sehr frühen Stadium befinden; die Tatsache, dass die präklinische Entwicklung von Medikamenten ungewiss ist und die Produktkandidaten von Lucid Psycheceuticals Inc. und FSD BioSciences, Inc. möglicherweise nie in die klinischen Studien eintreten; die Tatsache, dass die Ergebnisse der präklinischen Studien und der frühen klinischen Studien möglicherweise nicht auf die Ergebnisse der späteren klinischen Studien schließen lassen; die ungewissen Ergebnisse, Kosten und Zeitpläne der Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien von Lucid Psycheceuticals Inc. und FSD BioSciences, Inc. ; der unsichere klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die potenzielle Unfähigkeit, eine behördliche Zulassung für die Produktkandidaten von Lucid Psycheceuticals Inc. und FSD BioSciences, Inc. zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger als die Produktkandidaten von Lucid Psycheceuticals Inc. und FSD BioSciences, Inc. sind oder diesen anderweitig überlegen sind. die Einleitung, die Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Versuchen können sich verzögern oder durch COVID-19-bezogene Probleme beeinträchtigt werden; die potenzielle Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Produktkandidaten von Lucid Psycheceuticals Inc. und FSD BioSciences, Inc. zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen zu erfüllen, die für die Aufrechterhaltung der Notierung an der CSE und an alternativen Börsen erforderlich sind; und die Tatsache, dass das Unternehmen keine nachrangigen stimmberechtigten Aktien im Rahmen des NCIB zurückkauft.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Weitere Informationen zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, sind in den Jahres- und anderen Berichten des Unternehmens enthalten, die von Zeit zu Zeit bei den kanadischen Wertpapierbehörden auf SEDAR (www.sedar.com) und bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR (www.sec.gov) unter der Überschrift "Risk Factors" eingereicht werden. Die Leser werden außerdem davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze ausgenommen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68844

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68844&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA35954B2066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.