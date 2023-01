ADOBE - Knapp daneben ist auch vorbei

Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 344,380 $ (Nasdaq)

Die Adobe-Aktie geriet im Herbst 2022 stark unter Druck. Die Figma-Übernahme kam am Markt überhaupt nicht gut an, zudem war das Marktumfeld damals auch noch äußerst angespannt. Inzwischen hat sich das Kursgeschehen beruhigt.

Der Wochenchart zeigt an, dass die ideale Zielzone für die Korrektur knapp unter 260 USD gelegen wäre. Allerdings griffen die Bullen bereits im Bereich des vorgeschalteten Supports bei 277,61 USD zu. Es folgte ein Rücklauf an den Widerstand bei 338,00 USD, an dem es seit Wochen nicht mehr weitergeht. Bullen und Bären liefern sich einen heißen Kampf, es hat sich eine Range ausgebildet.

Mit einer leicht ansteigenden Tendenz seit November und dem EMA50 unter dem Kurs als Support haben sich die Käufer in eine aussichtsreiche Lage gebracht. Eine Abwärtstrendvariante seit November 2021 ist nicht mehr weit entfernt. Darüber und über dem Hoch bei 355,67 USD könnten die Bullen in einem ersten Schritt das Schließen der "Figma-Kurslücke" aus dem September bei 365,61 USD bewirken. Ein Anstieg über den EMA200 bei derzeit knapp unter 375 USD wiederum würde größeres Potenzial auf bis zu 451,15 USD freischalten.

Erweist sich der Abwärtstrend dagegen weiter als dominant und fällt die Aktie in Kürze aus der Range heraus, könnte sie eine Kurslücke auf der Unterseite bei 303,29 USD schließen. Bei einem Bruch des Aufwärtstrends seit September wiederum drohen doch noch Abgaben in Richtung 259,57 USD.

Fazit: Nach dem Schocker im Herbst und der Erholung im Oktober/November hat sich das Kursgeschehen bei der Adobe-Aktie beruhigt. Bereits in den kommenden Handelstagen sind aber neue Handelssignale und eine deutliche Belebung im Kurs denkbar. Präferiert wird das bullische Szenario.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 17,71 19,27 21,61 Ergebnis je Aktie in USD 13,71 15,28 17,47 Gewinnwachstum 11,45 % 14,33 % KGV 25 23 20 KUV 9,0 8,3 7,4 PEG 2,0 1,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)