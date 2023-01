IBEX 35 Index: Zuversicht wächst

Der spanische Leitindex IBEX 35 nähert sich mit großen Schritten seinem seit 2015 bestehenden Abwärtstrend an, ein höchst wichtiges Kursniveau für die weitere mittel- und langfristige Entwicklung des Barometers. Aktuell sieht alles nach einem Ausbruchszenario aus, allerdings wird dies keine leichte Aufgabe für Bullen werden.

Der besagte Abwärtstrend verläuft im Bereich von etwa 9.008 Punkten und besteht mittlerweile seit April 2015. Mehrere Ausbruchsversuche scheiterten zuletzt, auch lieferten die fundamentalen Kennziffern der spanischen Wirtschaft keine anderen Impulse an die Märkte. Doch das Bild hat sich zuletzt deutlich verbessert, wenn auch auf einem tiefen Kursniveau.

Um besagten Ausbruch zu vollziehen, bedarf es eines Wochenschlusskurses mindestens oberhalb von 9.115 Punkten, Zugewinne an die Verlaufshochs aus Sommer 2021 bei 9.310 Zählern und darüber an rund 9.600 Punkte wären in einem ersten Impuls denkbar. Später könnte es dann an 10.100 Punkte weiter raufgehen.

Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend könnte bei einem größeren Pullback Verluste auf 8.691 Punkte hervorrufen, darunter auf 8.500 Zähler. Nur tiefer als 8.060 Punkte sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil dies die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests der Tiefstände aus 2022 um 7.189 Punkten deutlich erhöhen würde.