ANALYSE-FLASH: BofA senkt Eon auf 'Neutral' - Ziel 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Eon von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Analyst Peter Bisztyga sucht in seinem Dienstag vorliegenden Ausblick für die Versorgerbranche für 2023 "Gewinner für jedes Wetter". Er setzt dabei auf qualitativ gutes Wachstum und Ergebnispotenzial. Eon-Aktien seien dem Sektor seit Mitte des Vorjahres davongelaufen, und nun fehle es an Kurstreibern. Steigende Kosten für Anleihenrefinanzierung bremsten die Gewinnentwicklung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 01:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 01:22 / EST