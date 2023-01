PWO - Automobilzulieferer mit klarer Kante

Progress-Werk Oberkirch AG - WKN: 696800 - ISIN: DE0006968001 - Kurs: 31,200 € (XETRA)

Die Post-Corona-Rally wird bei der PWO-Aktie seit dem Sommer 2021 korrigiert, wobei sich der Wert seitwärts einpendelt. Dabei kam es im September zu einem Kursrutsch und dem Rückfall aus der Seitwärtsrange zwischen grob 26 und 34 EUR. Die Käufer meldeten sich jedoch schnell wieder zu Wort und zogen die Aktie in einer dynamischen Rally wieder bis an die Zwischenhochs der Sommermonate. Unterhalb davon konsolidiert der Wert auf erhöhtem Niveau am oberen Ende der Seitwärtsrange.

Ausbruch abwarten!

Der Preisbereich bei 32,40 - 33,40 EUR kann jetzt als Trigger genutzt werden. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Ausbruch darüber, sollte das 2021er Hoch bei 37,40 EUR schnell erreicht werden. Oberhalb davon eröffnet sich mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial bis an die 2017er Hochs bei 50,90 und später zum Allzeithoch aus 2014 bei 58,80 EUR.

Vor einem Ausbruch nach oben könnte sich die Seitwärtskonsolidierung problemlos noch mehrere Wochen oder Monate hinziehen. Stützend wirken jetzt die Preiszonen um 29 EUR und die 26 EUR-Marke. Erst ein erneuter Rückfall unter 25,50 EUR würde kurzfristige Verkaufssignale für Abgaben bis 21,80 - 22,40 EUR auslösen.

Fazit: Vergangene Woche scheiterten die Käufer noch am Triggerbereich bei 32,40 - 33,40 EUR. Dieser könnte jetzt engmaschig beobachtet werden, mit einem Ausbruch über diese Hürde könnte eine größere Kaufwelle losgetreten werden.

