LVMH - Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch

Die LVMH-Aktie befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Januar 2022 erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei 758,80 EUR. Anschließend korrigierte sie in einem bullischen Keil bis nahe an das log. 38,2 % Retracement der Rally seit März 2020.

Mitte Juli 2022 gelang der Ausbruch aus diesem Keil. Inzwischen hat der Wert einen Aufwärtstrendkanal ausgebildet. In der letzten Woche kam es zum Ausbruch über das bisherige Allzeithoch. In dieser Woche notierte die Aktie im Hoch bei 805,80 EUR und damit fast an der Oberkante des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Dort kommt es zu Gewinnmitnahmen.

Kaufsignal oder Bullenfalle?

Das Chartbild der LVMH-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Mittelfristig kann die Aktie in Richtung 950-960 EUR ansteigen. Die laufenden Gewinnmitnahmen enden im Idealfall am alten Allzeithoch bei 758,80 EUR. Aber auch in Rückfall unter dieses würde dem mittelfristig bullischen Szenario keinen Abbruch tun. Auch eine Ausdehnung der laufenden Konsolidierung in den Bereich um 665 EUR, also an die Unterkante des Trendkanals wäre im bullischen Sinne in Ordnung.

Erst wenn die Aktie unter den Unterstützungsbereich aus EMA 50 (Wochenbasis) und Aufwärtstrendkanal seit Juni 2022 abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Abgaben in Richtung 535-517,43 EUR wären zunächst zu erwarten. Zudem würde die Ausbildung eines großen Doppeltops seit Januar 2022 drohen.

Fazit: Die laufenden Gewinnmitnahmen können noch etwas andauern, sollten aber selbst im Falle einer Ausdehnung neue Einstiegschancen in den mittel-langfristigen Aufwärtstrend mit sich bringen.

