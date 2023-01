PROCTER & GAMBLE - Vor den Zahlen schwach und nach den Zahlen?

The Procter & Gamble Co. - WKN: 852062 - ISIN: US7427181091 - Kurs: 146,410 $ (NYSE)

The Procter & Gamble Co. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,59 die Analystenschätzungen von $1,58. Umsatz mit $20,8 Mrd. über den Erwartungen von $20,67 Mrd. Für 2022 rechnet der Konzern mit einem Umsatzplus (organisch) von 4 bis 5 % (Analystenprognose: 5,21 %) und weiterhin mit einem Gewinn je Aktie am unteren Ende der Spanne von 0 % bis +4 %. Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt negativ aus. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 146,41 USD wird die Aktie vorbörslich bei 142,80 USD getaxt.

Die Aktie startete nach einem Tief bei 122,18 USD im Oktober 2022 zu einer Rally. Dabei durchbrach sie ihren Abwärtstrend seit April 2022 und kletterte auf ein Hoch bei 154,80 USD. Aber bereits mit dem Hoch vom 14. Dezember bei 154,44 USD startete einen Seitwärtsbewegung. Die untere Begrenzung lag bei 149,02 USD. Gestern fiel der Wert nach einem Abwärtsgap zur Eröffnung zwischen 150,40 USD und 149,93 USD mit einer langen schwarzen Kerze aus der Seitwärtsbewegung nach unten raus. Damit wurde diese zu einer kleinen Topformation.

Verkaufssignal und jetzt?

Die Aktie von Procter & Gamble bildete gestern zwar ein neues Verkaufssignal aus. Mit den vorbörslichen Abschlägen ist die Aktie aber schon nahe an einem möglichen ersten Ziel bei 141,42 USD, dem log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab Oktober. Dort könnte die Konsolidierung bereits zu Ende gehen. Eine zweite Chance ergäbe sich bei 139,73 USD und damit am log. 61,8 % Retracement. In beiden Fällen könnte es anschließend zu einer Rally Richtung Allzeithoch, also gen 165,35 USD kommen.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 139,73 USD abfallen, dann wäre mit einem Rückfall auf das Oktobertief und damit gen 122,18 USD zu rechnen.

Fazit: Die Zahlen bringen keine Erleichterung mit sich. Die Aktie steckt zunächst in einer Konsolidierung fest. Aber das Abwärtspotenzial ist begrenzt.

