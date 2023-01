Q.BEYOND - Hier steigt die Party!

q.beyond AG - WKN: 513700 - ISIN: DE0005137004 - Kurs: 1,044 € (XETRA)

Die Aktie ist in den vergangenen Monaten fast wieder in Vergessenheit geraten. Nach dem Post-Corona-Hype startete Anfang 2022 eine starke Verkaufswelle, welche die Aktie steil in die Tiefe stürzen ließ. Das Corona-Tief aus 2020 und sogar das Tief aus dem Jahr 2009 wurden nach unten durchbrochen. Letzteres konnte jedoch schnell wieder zurückerobert werden, oberhalb davon stabilisierte sich das Papier zuletzt wieder. Im November hatte Kollege Reinhard Hock den Wert aus fundamentaler Sicht in dieser Analyse unter die Lupe genommen und ihn als spannenden Turnaroundkandidat betitelt.

Neues Kaufsignal aktiv

Mit der laufenden Rally kam es zum Ausbruch über die steile Abwärtstrendlinie. Unter erhöhten Umsätzen wird die Aktie auch wieder über die 1 EUR-Marke geschoben, im Bereich des EMA50 (Wochenchart) kommt es heute zu ersten Gewinnmitnahmen.

Nach kleineren Konsolidierungen werden weiter steigende Kurse bis 1,27 - 1,33 EUR denkbar. Dort könnte es zu einer ausgedehnteren Korrekturbewegungen kommen. Später wäre darüber hinaus Platz bis 1,68 - 1,72 und zu den Hochs aus 2015 und 2016 (2,24 - 2,30 EUR), wo auch das 2021er Hoch markiert wurde.

Bei 0,97 - 1,00 EUR findet die Aktie jetzt Unterstützung. Im Extremfall könnte es sogar zu einem tiefen Pullback an das Ausbruchslevel bei 0,885 EUR kommen. Erst unterhalb von 0,86 EUR wäre das bullische Szenario wieder hinfällig.

Fazit: Die Chance auf den Beginn einer größeren Kurserholung und sogar eines langfristigen Aufwärtstrends stehen mit der Vorlage in dieser Woche sehr gut. Dafür müsste letztlich auch der EMA50 (Wochenchart) nachhaltig überwunden werden.

q.beyond AG Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)