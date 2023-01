Krypto-Lender Genesis meldet Insolvenz an

Jetzt ist es offiziell: Nach einigen ungewissen Wochen meldet der Krypto-Lendingdienst Genesis Insolvenz an.

Genesis hat am gestrigen 19. Januar im Southern District of New York Konkurs nach Chapter 11 beantragt und sich damit offiziell insolvent gemeldet.

Das nächste FTX-Opfer

In einer Pressemitteilung teilte das Unternehmen mit, dass es Gespräche “mit den Gläubigern und der Muttergesellschaft Digital Currency Group (DCG) geführt hat, um den effektivsten Weg zu finden, um die Vermögenswerte zu erhalten und das Unternehmen voranzubringen”.

Derar Islim, Interim-CEO der Lending-Plattform sagte dazu: “Eine gerichtliche Umstrukturierung stellt den effektivsten Weg dar, um Vermögenswerte zu erhalten und das bestmögliche Ergebnis für alle Genesis-Stakeholder zu erzielen”.

Quelle: Twitter

Der Gründer der Krypto-Handelsplattform Gemini, Cameron Winkelvoss, begrüßte die Entwicklungen – es wäre der erste Schritt, der gegangen werden müsste, um Kundengelder zurückzahlen zu können. Im Streit um Kundengelder hatte er den Rücktritt von DCG-Chef Barry Silbert gefordert.

Am vergangenen Freitag, dem 13. Januar, hatte die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC sowohl Genesis als auch Gemini wegen nicht registriertem Wertpapierhandel angezeigt.