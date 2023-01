Texas Instruments schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der Halbleiterkonzern Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, NASDAQ: TXN) wird eine Quartalsdividende von 1,24 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Auszahlung für das erste Quartal erfolgt am 14. Februar 2023 (Record date: 31. Januar 2023).

Somit zahlt das Unternehmen aus Dallas auf das Jahr gerechnet 4,96 US-Dollar Dividende. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 170,93 US-Dollar (Stand: 19. Januar 2023) bei 2,90 Prozent.

In den letzten 19 Jahren hat Texas Instruments ununterbrochen jedes Jahr die Ausschüttung an die Aktionäre erhöht, zuletzt gab der Konzern im September 2022 eine Anhebung um 8 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Seit 1962, als Texas Instruments erstmals eine Dividende ausschüttete, erhalten die Investoren jedes Jahr eine Auszahlung.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete Texas Instruments 5,24 Mrd. US-Dollar Umsatz (Vorjahr: 4,64 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettoertrag von 2,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,95 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Oktober 2022 berichtet wurde. Die Zahlen zum vierten Quartal werden am 24. Januar 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 3,46 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 157,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de