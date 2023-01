mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

mobilezone schliesst vorübergehend Shop am Zürcher Bellevue – Wiedereröffnung im Sommer 2024



24.01.2023 / 06:45 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 24. Januar 2023 Aufgrund der Komplettsanierung des Globus Gebäudes schliesst mobilezone vorübergehend ihren gut frequentierten Shop am Zürcher Bellevue. Nach Abschluss der Bauarbeiten im Sommer 2024 zieht das Unternehmen zurück an den Standort. Der mobilezone Shop am Bellevue in Zürich schliesst per Samstagabend, 28. Januar 2023 seine Türen. Grund für die temporäre Schliessung bis im Sommer 2024 ist die Sanierung des Globus Gebäudes. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten zieht der Shop zurück an den Standort auf eine modernisierte Verkaufsfläche. Während der Bauarbeiten ist mobilezone in der Stadt Zürich weiterhin an den Standorten Löwenstrasse und in den Einkaufszentren Shopville am Hauptbahnhof und Glatt mit je zwei Standorten sowie Sihlcity, Letzipark und Neumarkt Oerlikon für seine Kunden da. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zürich, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

