Boeing Aktie zeigt sich nach Quartalszahlen sehr volatil

Nach den veröffentlichten Quartalszahlen fiel die Aktie von Boeing um über 5 Prozent unter die Marke von 190 Euro und holte den Rückstand kurz darauf fast vollständig. Was sind die Gründe dafür?

Geringe Erwartungen

Als eines der weltweit größten Luft- und Raumfahrtunternehmen erwartete die Börse heute mit Spannung die Quartalszahlen von Boeing. Die Erwartungen an diese Meldungen fielen allerdings nicht besonders hoch aus, denn seit dem Q2 2021 lagen alle gemeldeten Ergebnisse unter dem Analystenkonsens.

Nicht überraschend ist deswegen auch die Performance der Boeing-Aktie ausgefallen. Doch damit das Papier wieder zu „fliegen lernt“, brauchte es gute Meldungen von der Ergebnisseite.

Schlechte Zahlen

Doch diese blieben erneut aus und das Unternehmen meldete wieder negative EPS. Auch beim Umsatz lag man rund 120 Millionen US-Dollar unter den Schätzungen.

Kennzahl Gemeldet Erwartet EPS (in US-Dollar) -1,75 0,27 Umsatz (in US-Dollar) 19,88 Milliarden 20,37 Milliarden

Aber auch wenn die Ergebnisse kaum im Rahmen des Analystenkonsens gelegen hatten, zeigte sich das Management doch positiv aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Unternehmen:

Die Nachfrage in unserem gesamten Portfolio ist stark, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die Stabilität in unseren Betrieben und innerhalb der Lieferkette zu fördern, um unsere Verpflichtungen im Jahr 2023 und darüber hinaus zu erfüllen. Wir investieren in unser Geschäft, innovieren und priorisieren Sicherheit, Qualität und Transparenz bei allem, was wir tun. Trotz anhaltender Herausforderungen sind wir gut aufgestellt und auf dem richtigen Weg, unsere operative und finanzielle Stärke wiederherzustellen.

Dass der bisherige Kursverlust dann doch nicht so deutlich war, lag wohl hauptsächlich an den beruhigenden Worten des CEOs, der bekräftigten Guidance und den Auftragseingängen (376 neue Flugzeuge) im vierten Quartal. Trotzdem wird hier erst die Handelseröffnung an der Wall Street um 15:30 Uhr deutscher Zeit eine finale Richtung vorgeben.