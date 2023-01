Ameriprise Financial hält die Dividende stabil

Der amerikanische Finanzdienstleister Ameriprise Financial, Inc. (ISIN: US03076C1062, NYSE: AMP) schüttet den Aktionären eine Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar je Aktie aus. Die Auszahlung erfolgt am 28. Februar 2023 (Record date: 10. Februar 2023).

Damit zahlt Ameriprise Financial auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 5,00 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 343,01 US-Dollar (Stand: 25. Januar 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,46 Prozent. Im April 2022 erfolgte eine Steigerung um zwölf Cents oder elf Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1,13 US-Dollar).

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 3,62 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,76 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der Ertrag (GAAP) lag bei 494 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 701 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte operative Ertrag lag bei 773 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 723 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 10,16 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 36,29 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de