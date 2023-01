BLOCK - Aktie +50 % seit November! Und jetzt?

Block Inc - WKN: A143D6 - ISIN: US8522341036 - Kurs: 80,770 $ (NYSE)

Das Timing hätte kaum besser sein können. Im Dezember 2021 warnte ich noch bei Kursen von knapp 200 USD vor der damalige Square-Aktie und sah starke Kursverluste auf den Wert zukommen. Direkt nach Ausbildung des Jahrestiefs 2022 und positiven Quartalszahlen änderte ich mein Rating für Block, so der neue Name des Finanzdienstleisters auf "einen Blick wert". In der Spitze hat die Aktie seither 50 % zugelegt. Wie sind die Aussichten für 2023?

Gleichmal vorneweg: Am 23. Februar wird Block die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 vorlegen. Anleger müssen sich also noch etwas gedulden. Wie bei vielen Technologiewerten spielen auch bei Block aktienbasierte Vergütungen (SBC) eine große Rolle. Andes als bei Zoom, wo die Aktienanzahl seit Jahren relativ konstant ist, steigt sie bei Block kontinuierlich. Diese Verwässerung ist negativ zu sehen.

Quelle: Macrotrends

Auch beeinflusst sie wichtige Kennzahlen wie den Cashflow. So lagen die "positiven" Auswirkungen auf den operativen Cashflow in den ersten neun Monaten 2022 bei 795 Mio. USD. 2021 waren es im selben Zeitraum "nur" 430 Mio. USD. Die Abweichungen zwischen GAAP und Non-GAAP Ergebnissen sind massiv. Auf GAAP-Basis würde Block wohl auch 2023 Verluste ausweisen. Konzentriert man sich aber, wie der Markt, auf die Non-GAAP-Ebene, gehen Analysten 2023 von einem Ergebnissprung um fast 60 % auf 1,76 USD je Aktie aus. 2024 soll das Ergebnis erneut deutlich um über 40 % auf 2,54 USD zulegen.

Genau wird der Markt also im Februar sein Augenmerk legen: Sind die Analystenerwartungen immer noch zu hoch? Oder kann Block tatsächlich die Rekordergebnisse aus dem Jahr 2021 übertreffen? Interessanterweise ist der Konsens seit November für 2022 und 2023 gestiegen und nicht, wie bei vielen anderen Technologietiteln, gesunken. Eine Ankündigung der US-Großbanken, eine Konkurrenz-App zu Block und Paypal an den Start bringen zu wollen, tat der Rally der Aktei keinen Abbruch.

1:1-Bewegung absolviert

Aus technischer Sicht hat die Aktie ausgehend vom Tief im Oktober eine klassische 1:1 Bewegung absolviert und deren Kursziel bei 82,77 USD in dieser Woche bis auf wenige Cent wie auch den EMA200 im Tageschart erreicht. Insofern stehen nun weitergehende Entscheidungen an. Steigt die Aktie nach einer Konsolidierung, beispielsweise in Richtung 76,71 USD, weiter, wären 93,30 USD erreichbar. Dort liegt ein wichtiger langfristiger Trigger, der eine große Umkehr im Chart anzeigen könnte. Läuft es perfekt für die Bullen, könnte eine Aktivierung dieser Umkehr Gewinne in Richtung 150 USD bedeuten.

Unter 58,34 USD wäre der mittelfristige Anstieg gefährdet, unter 50,00 USD entstehen starke Verkaufssignale.

Fazit: Die Block-Aktie hat einen guten Lauf hinter sich. Anleger können den Wert halten, Teilgewinnmitnahmen können aber nicht schaden. Das nächste große charttechnische Ziel befindet sich bei 93,30 USD.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 17,47 20,00 23,36 Ergebnis je Aktie in USD 1,11 1,76 2,54 Gewinnwachstum 58,56 % 44,32 % KGV 73 46 32 KUV 2,8 2,4 2,1 PEG 0,8 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Block-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)