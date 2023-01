KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Komax Gruppe verkauft ihr Gebäude in Rotkreuz mit positivem Einfluss auf das Ergebnis 2023



27.01.2023 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Dierikon, 27. Januar 2023 Medienmitteilung

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Komax Gruppe hat ihr Gebäude am Produktionsstandort in Rotkreuz zu einem Preis verkauft, der das betriebliche Ergebnis (EBIT) 2023 um rund CHF 11 Millionen erhöhen wird. Bis Ende 2024 hat sie das Gebäude zurückgemietet, da sie die Produktionsfläche benötigt, bis das 2021 erworbene Produktions- und Bürogebäude am Hauptsitz in Dierikon vollständig bezugsbereit ist. Anfang 2020 hat die Komax Gruppe ihren Neubau am Hauptsitz in Dierikon fertiggestellt und gegen Ende 2021 unmittelbar daneben ein Grundstück mit einem Produktions- und Bürogebäude gekauft. Damit hat sie die Voraussetzung geschaffen, um ihren Produktionsstandort im wenige Kilometer entfernten Rotkreuz aufgeben zu können. Folglich hat sie jetzt ihr dortiges Produktions- und Bürogebäude verkauft. Der erzielte Verkaufspreis wird rund CHF 11 Millionen zum betrieblichen Ergebnis (EBIT) des Geschäftsjahres 2023 beitragen. Bis alle Tätigkeiten und Mitarbeitenden von Rotkreuz nach Dierikon verlagert werden können, müssen zuerst die Renovationsarbeiten am 2021 gekauften Gebäude abgeschlossen werden. Diese begannen erst Ende 2022, da die Komax Gruppe im Oktober letzten Jahres verschiedene Veranstaltungen wie die Fachmesse WirePro Expo und den Tag der offenen Tür in diesem Gebäude veranstaltet hatte. Um weiterhin über genügend Produktionsfläche zu verfügen, hat die Komax Gruppe das verkaufte Gebäude in Rotkreuz bis Ende 2024 zurückgemietet und, wie bisher, einen Teil untervermietet. Medienmitteilung (PDF) Kontakt

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +41 41 455 06 16

roger.mueller@komaxgroup.com

