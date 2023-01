Warren Buffett investiert mal Milliarden in diese Aktie … und dann wieder nicht

Warren Buffett investierte in den vergangenen Jahren Milliarden in die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Im Corona-Crash war das so etwas wie seine favorisierte Investition. Damit hat er jede Menge Mehrwerte für die Investoren kreiert.

In letzter Zeit ist es deutlich ruhiger geworden, was die Aktienrückkäufe angeht. Man könnte sagen: Es gibt gewisse Wellen, in denen er dieser Kapitalmaßnahme nachgeht. Dann wiederum pausiert er diese Maßnahme. Entscheidend ist jedoch, dass er in Anbetracht eines weiterhin großen Cashpolsters eigentlich weiterhin Aktien von Berkshire Hathaway kaufen und einziehen könnte.

Was ist also die Logik dahinter, dass die Käufe schwanken? Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1,4 erscheint die Bewertung jedenfalls noch im Rahmen. Generell wäre es möglich, dass der Starinvestor eigene Aktien in Erwägung zieht.

Warren Buffett: Auf der Suche nach Alternativen

Aktienrückkäufe waren für Warren Buffett schon immer ein Mittel, um Cash an die Investoren zurückzuführen. Trotzdem ist es für den Starinvestor ebenfalls eine Investition und keine kosmetische Maßnahme. Der erweiterte Kontext dieser zwei Sätze besagt, dass sich die eigene Aktie mit möglichen Alternativen messen muss.

Warren Buffett hat in den vergangenen Monaten und Quartalen andere Beteiligungen gefunden. Ob es HP gewesen ist, Occidental Petroleum, selbst das Aufstocken von Chevron: Diese Investitionen hatten, so das Kalkül des Starinvestors, mehr Potenzial. Deshalb investierte er dort und nicht in die eigene Aktie.

Für Warren Buffett muss daher jede Investition dem Prinzip der Opportunitätskosten standhalten. Es darf daher keine bessere Investition geben. Mal ist Berkshire Hathaway diese Investition, aber in gewissen Marktphasen (wie in der jetzigen) gibt es attraktivere Möglichkeiten.

Der Take-Away-Part für uns Investoren

Der spannende Faktor ist, dass Warren Buffett hier eine Doppelrolle einnimmt. Er muss stets überlegen, was er mit dem Geld der Gesellschaft und der Investoren anstellt. Seine Entscheidung ist, ob die eigene Aktie das attraktivste Investment ist oder ob er höhere Wertsteigerungen mit anderen Alternativen erzielen kann. Zunächst einmal können wir davon mitnehmen, dass wir dieses Opportunitätskostenprinzip gleichsam anwenden sollten. Oder auch, dass Berkshire Hathaway nicht in jeder Marktlage die beste Investition ist.

Wobei wir die letztgenannte Aussage noch differenzierter sehen müssen. Gerade, weil Warren Buffett stets die Wahl hat und die langfristig orientiert beste Investitionsentscheidung treffen möchte, besitzt die Aktie mehr Potenzial. Für uns als Investoren heißt das: Durch eine unterschiedliche Kapitalallokation und neue Investitionen nach dem Opportunitätskostenprinzip ist Berkshire Hathaway so interessant, selbst wenn das Orakel von Omaha nicht selbst in die eigene Aktie investiert. Es zeigt einfach nur, dass der Starinvestor in diesen Momenten in der Lage ist, mit der vorhandenen Liquidität andere Entscheidungen zu treffen.

