Corteva zahlt konstante Dividende an die Investoren

Das amerikanische Saatgut- und Agrarchemieunternehmen Corteva, Inc. (ISIN: US22052L1044, NYSE: CTVA) wird am 15. März 2023 eine Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten (Record date ist der 1. März 2023).

Corteva zahlt den Aktionären auf das Jahr hochgerechnet 0,60 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 63,82 US-Dollar (Stand: 27. Januar 2023) 0,94 Prozent. Ende Juli 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende um knapp 7,4 Prozent.

Corteva mit Sitz in Midland in den USA entstand im Jahr 2019 als Ausgründung aus der DowDuPont Inc. Das Listing als eigenständige Firma an der Wall Street begann am 3. Juni 2019. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte Corteva einen Umsatz von 2,78 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,37 Mrd. US-Dollar), wie am 3. November 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 331 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 30 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum vierten Quartal 2022 werden am 1. Februar 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 8,59 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 45,61 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de