Entergy schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Energiekonzern Entergy Corporation (ISIN: US29364G1031, NYSE: ETR) zahlt am 1. März 2023 eine Quartalsdividende von 1,07 US-Dollar an die Investoren aus. Record date ist der 10. Februar 2023.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 4,28 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 108,71 US-Dollar (Stand: 27. Januar 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,94 Prozent. Seit dem Jahr 1988 wird eine Dividende bezahlt. Ende Oktober 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (1,01 US-Dollar) eine Erhöhung um 5,9 Prozent.

Entergy hat seinen Firmensitz in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana und liefert Energie an rund 3 Mio. Kunden in Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas und beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 wurde ein Gewinn auf bereinigter Basis (non-GAAP) von 580 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 494 Mio. US-Dollar) erwirtschaftet, wie am 2. November 2022 berichtet wurde. Der operative Umsatz lag bei 4,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,35 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 3,37 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 22,12 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de