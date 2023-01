IRW-News: LithiumBank Resources Corp.: LithiumBank ernennt Paul Matysek zum Executive Chairman

IRW-PRESS: LithiumBank Resources Corp.: LithiumBank ernennt Paul Matysek zum Executive Chairman

Calgary, Alberta. 30. Januar 2023 - LithiumBank Resources Corp. (TSX-V: LBNK) (OTCQX: LBNKF) (LithiumBank oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Paul Matysek zum Executive Chairman des Unternehmens bekannt zu geben.

Herrn Matyseks einzigartigen Qualifikationen und Erfahrungen sowie seine beispiellose Reihe erfolgreicher Transaktionen im Bergbausektor werden für das Unternehmen einen Mehrwert schaffen, da es jetzt von einem Explorations- zu einem Erschließungsunternehmen für bezirksgroße Lithium-Soleprojekte in Nordamerika übergeht. LithiumBank verfügt über eine dominierende Stellung bei wichtigen Sole-Lagerstätten mit einer einzigartigen Kombination aus Größe, Gehalt und außergewöhnlichen Durchflussraten, die für eine groß angelegte direkte Lithium-Soleproduktion erforderlich sind. LithiumBank entwickelt mehrere strategische Projekte in Alberta und Saskatchewan und verringert deren Risiko.

Herr Matysek ist ausgebildeter Geowissenschaftler, ein erfolgreicher Alpha-Unternehmer und konsequenter Schöpfer von Shareholder-Value mit über 40 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Seit 2007 hat Herr Matysek als CEO oder Executive Chairman sechs börsennotierte Mineralexplorations- und --erschließungsunternehmen im Gesamtwert von über 2,5 Milliarden Dollar verkauft. Besonders erwähnenswert ist, dass es sich bei zwei der sechs Verkäufe um Lithium-Sole-Assets handelte, die sich auf dem Weg zur Produktion befinden.

Zuletzt verkaufte er im Juni 2021 als Chief Executive Officer Gold X Mining Corp. im Rahmen einer Aktientransaktion für über 300 Millionen $ an Gran Colombia Gold Corp. Im März 2018 verkaufte er als Executive Chairman Lithium X Energy Corp. für 265 Millionen Dollar in bar an Nextview New Energy Lion Hong Kong Limited. Zuvor, im Juli 2016, verkaufte Herr Matysek als President und CEO Goldrock Mines Corp. an Fortuna Silver Mines Inc. Zuvor war er auch CEO von Lithium One Inc., das mit Galaxy Resources Limited aus Australien (jetzt Allkem) fusionierte, um ein mehrere Milliarden Dollar schweres integriertes Lithiumunternehmen zu schaffen. Er war CEO von Potash One Inc., das 2011 von der K+S AG im Rahmen einer freundlichen Übernahme für 434 Millionen Dollar in bar akquiriert wurde. Herr Matysek war auch Mitbegründer und CEO von Energy Metals Corp., einem Uranunternehmen, das von einer Marktkapitalisierung in Höhe von 10 Millionen Dollar im Jahr 2004 auf etwa 1,8 Milliarden Dollar beim Verkauf im Jahr 2007 wuchs.

Herr Matysek kommentierte: Ich bin sehr erfreut, LithiumBank als Executive Chairman beizutreten. Die Lage, die Größe und der klare Erschließungsplan der zu entwickelnden strategischen Assets des Unternehmens schaffen eine einzigartige und zeitgemäße Möglichkeit, durch sie den Shareholder-Value zu steigern, die Herausforderungen bei der Lithiumversorgung zu bewältigen und die Entwicklung der lokalen Gemeinden zu unterstützen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Board und Management des Unternehmens. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam einen beträchtlichen Wert freisetzen können, indem wir wichtige Infrastrukturen umfunktionieren, die Genehmigungsverfahren vorantreiben und eine wirtschaftliche Technologie zur direkten Lithiumgewinnung in großem Maßstab in Nordamerika demonstrieren.

Herr Rob Shewchuk erklärte: LithiumBank ist sehr begeistert, dass Paul zugestimmt hat, von seiner Position als Director in die Rolle des Executive Chairman unseres Board of Directors zu wechseln. Ich betrachte dies als einen Beweis für die enormen Möglichkeiten, die sich uns bieten, sowie für die hervorragende Arbeit, die unser Team geleistet hat, um die Weichen für wertvolle nächste Schritte zu stellen. Ich bin zuversichtlich, dass LithiumBanks Investoren in hohem Maße von Pauls Führungsstil, Energie, Erfahrung und Fachwissen profitieren werden, wenn wir unser außergewöhnliches Portfolio an bezirksgroßen Lithiumvorkommen in Richtung eines kurzfristigen Produktionspotenzials entwickeln.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Ann Fehr, Gründerin von Fehr & Associates, mit Wirkung vom 27. Januar 2023 zum Chief Financial Officer ernannt wurde. Ann Fehr erhielt 1996 ihren Abschluss als Wirtschaftsprüferin und gründete Fehr & Associates im Jahr 2010. Seit 2007 ist sie in der Beratung und Erstellung von Finanzberichten öffentlicher Unternehmen in der Bergbauindustrie tätig. Als Beraterin und Senior Managerin hat sie zahlreiche komplexe Transaktionen unterstützt und koordiniert. Zuletzt war Frau Fehr als Director von QuestEx Gold & Copper Ltd. im Jahr 2022 Teil des Teams, das eine Transaktion zum Verkauf des Unternehmens abschloss. Wir freuen uns, Frau Fehr in das Kernmanagementteam aufnehmen zu können, während wir LithiumBanks Projekte von der Explorations- in die Erschließungsphase überführen. Die neue Ernennung folgt auf den Rücktritt von Andre Mbeng, der mit Wirkung vom 27. Januar 2023 als Chief Financial Officer des Unternehmens zurücktrat.

Aktienoptionen

Der Board of Directors hat die Einführung eines neuen auf bis zu 20 % festgelegten Aktienoptionsplans (der neue Plan) genehmigt, der den bestehenden rollierenden Aktienoptionsplan von bis zu 10 % (der aktuelle Plan) ersetzt. Im Rahmen des neuen Plans kann das Unternehmen insgesamt bis zu 7.700.000 Aktienoptionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Option) ausgeben.

Das Unternehmen gibt auch die Gewährung von insgesamt 3.250.000 Optionen an bestimmte Board-Mitglieder, leitende Angestellte, Berater und Investor-Relations-Dienstleister des Unternehmens im Rahmen des neuen Plans bekannt. Vorbehaltlich der Bestimmungen der TSX Venture Exchange (die TSXV) und der Bedingungen des neuen Plans haben die Optionen einen Ausübungspreis von 1,10 Dollar und verfallen fünf Jahre nach dem Datum der Gewährung.

Der neue Plan unterliegt folgenden Bedingungen: (i) der Genehmigung durch die TSXV und (ii) der Genehmigung und Ratifizierung durch die Aktionäre des Unternehmens, die auf der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die Versammlung) eingeholt wird. Auf der Versammlung wird das Unternehmen auch die Zustimmung und Ratifizierung der im Rahmen des neuen Plans gewährten Optionen durch die unbeteiligten Aktionäre beantragen.

Über LithiumBank Resources Corp.

LithiumBank Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf mit Lithium angereicherte Soleprojekte im Westen Kanadas konzentriert, bei denen eine kohlenstoffarme, schnelle DLE-Technologie eingesetzt werden kann. LithiumBank besitzt derzeit über 3,6 Millionen Acres an Mineralansprüchen davon 3,33 Millionen Acres in Alberta und 336.000 Acres in Saskatchewan. LithiumBanks Mineralansprüche sind strategisch über bekannten Lagerstätten positioniert, die eine einzigartige Kombination aus Größe, Gehalt und außergewöhnlichen Durchflussraten bieten, die für eine groß angelegte direkte Lithium-Soleproduktion erforderlich sind. LithiumBank avanciert mehrere Projekte und verringert deren Risiko parallel zu ihrer Arbeit an einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für das Lithium-Soleprojekt Boardwalk im Westen von Alberta.

Kontakt:

Rob Shewchuk

CEO & Director

rob@lithiumbank.ca

(778) 987-9767

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden, identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich Aussagen über zukünftige Schätzungen, Analysen, Pläne, Ziele, Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über: den Erhalt der TSXV-Genehmigung für den neuen Plan; die Absicht des Unternehmens, die Genehmigung der Aktionäre für den neuen Plan einzuholen; die Ausgabe bestimmter Optionen gemäß dem neuen Plan bei der nächsten Versammlung; die Absicht des Unternehmens, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment - PEA) für das Konzessionsgebiet Boardwalk durchzuführen, und den voraussichtlichen Zeitpunkt dafür; die Erwartung, dass Boardwalk das Potenzial für eine Erschließung hat; dass sein Portfolio an Konzessionsgebieten für eine zukünftige Soleproduktion günstig ist; dass die fortgesetzte Beprobung und Untersuchung von Konzessionsgebieten im Explorationsstadium zu einer Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 führen wird; dass historische Produktionsprotokolle und -berichte den Zeitrahmen für den Abschluss geologischer und hydrogeologischer Studien verkürzen werden; und dass das Unternehmen voraussichtlich in der Lage sein wird, die bestehende Infrastruktur zu nutzen, um sein Projekt voranzutreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich der Annahme, dass: das Unternehmen die Genehmigung der TSXV für den neuen Plan erhalten wird; das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre für den neuen Plan und die gemäß dem neuen Plan ausgegebenen Optionen bei der nächsten Versammlung erhalten wird; die Formation Leduc und die Formation Swan Hills für die Soleproduktion günstig sein werden und die fortgesetzte Beprobung und Untersuchung beider Formationen zu einer Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 führen wird; das Unternehmen in der Lage sein wird, historische Produktionsprotokolle und -berichte zu verwenden, um die Fristen für die Durchführung detaillierter geologischer und hydrogeologischer Studien erheblich zu verkürzen; das Unternehmen in der Lage sein wird, die bestehende Infrastruktur zu nutzen, um das Projekt rasch voranzutreiben; und weitere Probenahmen bei Park Place weiterhin hohe Lithiumgehalte im Vergleich zu anderen Orten in Alberta bestätigen werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, sind unter anderem, dass: das Unternehmen nicht die erforderliche Genehmigung der Aktionäre für den neuen Plan und/oder die gemäß dem neuen Plan ausgegebenen Optionen bei der Versammlung erhält und/oder das Unternehmen nicht die Genehmigung der TSXV für den neuen Plan erhält; das Unternehmen nicht in der Lage ist, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; das Unternehmen nicht in der Lage ist, eine PEA wie erwartet oder überhaupt abzuschließen, oder die Ergebnisse der PEA nicht den Erwartungen des Managements entsprechen; das Unternehmen nicht in der Lage ist, historische Produktionsprotokolle und -berichte zu verwenden und/oder die bestehende Infrastruktur zu nutzen, um das Projekt rascher voranzutreiben, und weitere Probenahmen in den Konzessionsgebieten nicht die vom Management erwarteten Ergebnisse liefern werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

