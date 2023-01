MCDONALD´S - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 270,890 $ (NYSE)

Die McDonald´s-Aktie konsolidierte nach dem Allzeithoch bei 271,15 USD aus dem Januar 2022 ausführlich. Im Oktober 2022 gelang der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch. Am 10. November markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 281,67 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Im Tief fiel er dabei kurzzeitig unter das log. 38,2 % des Rallyschubs ab Ende September 2022 zurück. Dieses Retracement liegt bei 260,94 USD.

Anmerkung: Die Kerze vom 24. Januar kam aufgrund technischer Probleme an der NYSE zustande und könnte noch korrigiert werden.

Zuletzt näherte sich der Wert wieder dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch an, zuckte aber in den letzten beiden Tagen leicht vor diesem Trend zurück. In diesem Umfeld gab der Konzern heute Mittag deutscher Zeit Zahlen bekannt. Diese fielen über den Erwartungen aus.

McDonald's Corp. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,59 USD die Analystenschätzungen von 2,45 USD. Der Umsatz liegt mit 5,93 Mrd. USD über den Erwartungen von 5,71 Mrd. USD. In einer ersten Reaktion auf diese Zahlen fällt die Aktie nach einem gestrigen Schlusskurs bei 270,89 USD auf 265,89 USD zurück.

Konsolidierung intakt

Die McDonald´s-Aktie befindet unverändert in einer Konsolidierung. Auch die aktuellen Zahlen bringen keinen neuen Impuls mit sich. Diesen Impuls gäbe es vermutlich mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit November bei aktuell 277,34 USD. Ein solcher Ausbruch könnte eine Rally gen 300 USD oder sogar 320 USD einleiten.

Sollte der Wert aber doch noch unter 260,94 USD abfallen, ergäbe sich weiteren Abwärtspotenzial bis ca. 248,90 USD oder sogar an den Aufwärtstrend seit März 2022 bei aktuell 238,63 USD.

Fazit: Noch ist das Chartbild von McDonald´s eher bullisch. Die Aktie befindet sich in einer Konsolidierung. Aber die aktuellen Zahlen bringen zumindest bisher keinen Impuls, der auf einen bevorstehenden Ausbruch hindeutet.

