9 % Dividendenrendite bei Medical Properties: Interessant? Eher auf dem Prüfstand!

Ja, Medical Properties (WKN: A0ETK5) besitzt im Moment über 9 % Dividendenrendite. Setzen wir die 0,29 US-Dollar Quartalsdividende in den kommenden zwölf Monaten als gegeben voraus, so erhalten wir bei den jetzigen Aktienkursen diesen Wert. Ja, sogar ein Quäntchen darüber hinaus.

Der smarte Einkommensinvestor wittert direkt, dass etwas nicht rundläuft. Zumal Peers und andere Dividendenaktien über bedeutend andere Ausschüttungsrenditen verfügen. Der Markt hat sich daher gewiss noch nicht in diese Richtung normalisiert.

Deshalb steht Medical Properties bei mir auf dem Prüfstand. Passenderweise hat das Management erklärt, dass man zum 23. Februar neue Zahlen vorlegen möchte. Hier ist, worauf ich bei diesem Zahlenwerk besonders achten werde.

Medical Properties: 9 % Dividendenrendite, was bringt das Q4?

Wenn das Management von Medical Properties neue Zahlen vorlegt, so wandert mein erster Blick stets auf die Funds from Operations je Aktie. Es ist so etwas wie der bereinigte Gewinn aus dem Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft. Bereinigt um Wertveränderungen im Immobilienportfolio, die natürlich nicht zahlungswirksam sind.

In den letzten Quartalen gab es zwei interessante Entwicklungen bei dem Real Estate Investment Trust. Zunächst einmal, dass die Funds from Operations je Aktie auf normalisierter Basis mit 0,45 US-Dollar je Aktie ausreichend hoch sind, um die Dividende je Aktie von 0,29 US-Dollar zu bezahlen. Aber wir sehen auch: 0,47 US-Dollar ist ein Peak, der im Moment nicht erreichbar ist.

Mir zeigt das jedenfalls, dass Medical Properties im Moment nicht wächst. Womöglich schlimmer, dass steigende Zinsen und das nachlassende wirtschaftliche Umfeld ihren Tribut fordern. Ist die Tendenz weiter rückläufig, so ist das ein größeres Problem für den REIT. Zumal das Management auch noch die eigenen Verbindlichkeiten zurückzahlen sollte, die sich auf 9,5 Mrd. US-Dollar beliefen. Das ist übrigens die zweite Kennzahl, die für mich Relevanz besitzt.

Medical Properties ist ein höher verschuldeter Real Estate Investment Trust. Wobei auch ausreichend Eigenkapital mit ca. 8,8 Mrd. US-Dollar vorhanden ist. Trotzdem sollte das Management in Zeiten steigender Zinsen sehr diszipliniert einen Teil seiner Verschuldung weiter reduzieren.

Zu guter Letzt ist für mich relevant, dass Medical Properties keine größeren Veränderungen beim Leerstand und im Immobilienportfolio anteasert. In Anbetracht der eher günstigen Gesamtbewertung ist der Markt jedoch insgesamt sehr skeptisch.

Auf dem Prüfstand!

9 % Dividendenrendite bei Medical Properties können eine Turnaround-Chance sein. Aber es ist auch ein Sonderfall, den man als weitsichtiger Investor im Auge behalten muss. Ein Investmentcase ist für mich in der jetzigen Situation jedenfalls nicht klar gegeben. Aber als Bestandsinvestor beobachte ich derzeit die Ausgangslage und fälle, je nach Blickwinkel, ein neues Urteil.

