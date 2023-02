T-Mobile enttäuscht mit Umsatzrückgang

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach zwei Prognose-Anhebungen in Folge kommt das Wachstum von T-Mobile US vorerst zum Stillstand.

Der Umsatz sei wegen des harten Wettbewerbs auf dem US-Mobilfunkmarkt im vierten Quartal um 2,5 Prozent auf 20,27 Milliarden Dollar gesunken, teilte die US-Tochter der Deutschen Telekom am Mittwoch mit. Die Zahl der Vertragskunden sei allerdings um 927.000 gestiegen. Gleichzeitig verdreifachte sich der Gewinn auf 1,48 Milliarden Dollar.

Für das laufende Jahr stellte T-Mobile US einen Kundenzuwachs von fünf bis 5,5 Millionen in Aussicht. Im vergangenen Jahr hatten das Plus bei 6,4 Millionen gelegen.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)