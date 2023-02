EZB erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die EZB hat soeben erwartungsgemäß den Leitzins erwartungsgemäß erneut angehoben und zwar um 50 Basispunkte. Der Leitzins liegt somit bei 3,0 Prozent.

Pressekonferenz im Fokus

Dax, EUR/USD und Co. reagieren kaum auf die Nachricht da dies allgemeinhin so erwartet wurde. Entscheidend wird nun, was EZB-Chefin Lagarde auf der um 14:45 Uhr beginnenden Pressekonferenz von sich geben wird.

Artikel wird nach 14:45 Uhr aktualisiert