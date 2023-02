Ferrari: Aktie kratzt am Allzeithoch

Der Luxusautohersteller Ferrari hat das Geschäftsjahr 2022 mit Rekordzahlen abgeschlossen, der Umsatz stieg um rund 19 % auf 5,1 Mrd. Euro, die bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 24,1 %. Hierdurch sind die Italiener der profitabelste Autobauer der Welt, wenn auch nicht im Massensegment. Für das kommende Geschäftsjahr strebt das Unternehmen sogar einen Umsatz von 5,7 Mrd. Euro an, zeitgleich soll auch die Profitabilität auf 26 Prozent weiter zunehmen.

Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt allein in diesem Jahr einen Wertzuwachs von 23 Prozent, wodurch das Papier direkt an seinen Vorgängerhochs aus Ende 2021 um 248,00 Euro kratzt und bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber sogar weiteres Kurspotenzial auf mittelfristiger Sicht freisetzen könnte. Ein sehr interessanter Wert, allerdings auch nur als kleine Beimischung zum Depot.

Ferrari will noch profitabler werden

Aus technischer Sicht gibt es für die Ferrari-Aktien nun zwei mögliche Optionen. Ein Abpraller von den Verlaufshochs aus Ende 2021 um 248,90 Euro mit einer anschließenden Konsolidierung zurück in den Bereich von 233,40 und darunter womöglich noch 223,30 Euro. Spätestens am 61,8 % Fibo sowie der multiplen Unterstützung um 215,40 Euro sollte aber eine Wiederaufnahme der Kursrallye einsetzen. Die zweite Option sieht dagegen einen zeitnahen Wochenschlusskurs oberhalb von 248,00 Euro vor, dies könnte mittelfristig weitere Kursgewinne an 281,10 Euro sichern. Die steile Rallye der letzten Tage dürfte aber sicherlich nicht ohne eine gesunde Konsolidierung auskommen.