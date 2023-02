Standard Motor Products hebt die Dividende an

Der amerikanische Automobilzulieferer Standard Motor Products Inc. (ISIN: US8536661056, NYSE: SMP) schüttet am 1. März 2023 eine vierteljährliche Dividende von 29 US-Cents je Aktie an die Aktionäre aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 15. Februar 2023. Im Vergleich zum Vorquartal (27 US-Cents) erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 7,4 Prozent oder 2 Cents.

Standard Motor Products zahlt auf das Jahr hochgerechnet 1,16 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 40,79 US-Dollar (Stand: 1. Februar 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,84 Prozent. Im März 2021 hatte der Konzern die Zahlung einer Dividende (25 US-Cents) wieder aufgenommen.

Standard Motor Products ist im Jahr 1919 gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 381,37 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 370,31 Mio. US-Dollar), wie am 28. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 8,85 Mio. US-Dollar nach 24,05 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresbeginn 2023 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 15,26 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 872,73 Mio. US-Dollar (Stand: 1. Februar 2023).

Redaktion MyDividends.de