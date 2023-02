ChatGPT: Wie künstliche Intelligenz die Welt verändert

Im vergangenen November schaltete das Unternehmen OpenAI die Beta-Version von ChatGPT für die Öffentlichkeit frei. ChatGPT ist ein auf künstlicher Intelligenz basierender Chatbot, der auf Fragen reagieren und Antworten auf die Fragen bereitstellen kann. Nach meinem Wissensstand können gewöhnliche Menschen nun zum ersten Mal überhaupt auf eine so fortgeschrittene künstliche Intelligenz zugreifen und mit ihr interagieren.

Das für sich allein genommen ist in meinen Augen schon eine Art Meilenstein für die Geschichte der Menschheit. Es entstand seit November nach und nach ein kleiner Hype um ChatGPT, und spätestens seitdem Microsoft angekündigt hat, eine milliardenhohe Investition in OpenAI zu tätigen, ist ChatGPT in aller Munde.

In dem nachfolgenden Artikel möchte ich ChatGPT vorstellen und in den Raum stellen, wie künstliche Intelligenz im Allgemeinen die Welt verändert und auch in Zukunft verändern kann.

ChatGPT: Künstliche Intelligenz für jedermann

Der Chatbot ChatGPT von OpenAI nutzt maschinelles Lernen, um natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Die dahinter stehende künstliche Intelligenz ist zwar nicht perfekt, aber schon so weit fortgeschritten, dass ChatGPT präzise Antworten auf eine Vielzahl von Fragen liefern kann. Im Moment ist es möglich, sich kostenfrei bei OpenAI zu registrieren und die Beta-Version von ChatGPT zu nutzen. Wie lange die künstliche Intelligenz für Jedermann frei verfügbar sein wird, ist unklar.

Fest steht hingegen, dass künstliche Intelligenz das Potenzial hat, eine Vielzahl von Branchen zu revolutionieren. Darunter fallen Bereiche wie Kundenservice, Finanzen, Gesundheitswesen und Einzelhandel. ChatGPT kann beispielsweise in Callcentern eingesetzt werden, um Kundenanfragen schnell und effizient zu bearbeiten. Ein anderer Anwendungsfall besteht darin, den Chatbot als Assistenten zu nutzen, um Aufgaben auszuführen oder Informationen zu finden.

Künstliche Intelligenz bietet viel Potenzial für die Zukunft

Darüber hinaus bietet künstliche Intelligenz das Potenzial, Entscheidungen zu automatisieren und Prozesse zu optimieren. Infolgedessen können beispielsweise Unternehmen dadurch Zeit und Ressourcen sparen und ihre Effizienz erhöhen. Nutzt man ChatGPT oder künstliche Intelligenz im Allgemeinen sinnvoll, kann man als Unternehmen mit Verbesserungen in Bereichen wie Kundenerfahrung und Produktivität punkten. Unterm Strich lässt sich dadurch auch eine höhere Gewinnmarge erwirtschaften.

Künstliche Intelligenz verfügt über das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie wir arbeiten, kommunizieren und unser tägliches Leben gestalten. Es handelt sich dabei um einen eindeutigen Zukunftstrend. Nicht umsonst prüfen inzwischen viele Unternehmen, wie sie ihre Arbeitsprozesse mithilfe von künstlicher Intelligenz verbessern können.

Als Investor kann man von diesem Trend profitieren

Wie du siehst, gibt es heute schon einige spannende Anwendungsfelder für die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Meiner Meinung nach ist künstliche Intelligenz ein Trend, von dem nicht nur viele Unternehmen, sondern auch Investoren zukünftig profitieren können.

Immerhin gibt es mittlerweile einige Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Sei es Microsoft, das in ChatGPT investiert, oder auch jüngere, start-up-ähnliche Unternehmen, die sich hundertprozentig der künstlichen Intelligenz als Geschäftsmodell verschreiben.

Wir bei Aktienwelt360 haben bereits das eine oder andere Unternehmen, das sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, in unseren Premium-Börsendiensten zum Kauf empfohlen. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Technologie und diese Unternehmen weiterentwickeln und wie sie mit künstlicher Intelligenz die Welt verändern.

