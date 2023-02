VERTEX - Gerät die Aktie in Bärenhand?

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 303,780 $ (Nasdaq)

Die Vertex-Aktie markierte am 08. Dezember 2022 ein Allzeithoch bei 324,75 USD. Anschließend fiel die Aktie auf ein Tief bei 282,21 USD und durchbrach dabei den Aufwärtstrend seit November 2021. Anschließend erholte sich der Wert wieder, aber am Dienstag scheiterte er am Allzeithoch. In den letzten beiden Tagen musste die Aktie deutliche Verluste hinnehmen und fiel gestern knapp unter den EMA 50 bei aktuell 305,22 USD.

Topformation droht

Die Bewegung seit 08. Dezember 2022 könnte sich zu einem Doppeltop entwickeln. In den nächsten Tagen könnte es zunächst einmal zu Abgaben in Richtung 282,21 USD und damit der Nackenlinie dieser potenziellen Topformation kommen. Und falls die Vertex-Aktie diese Marke stabil durchbrechen würde, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal mit einem möglichen Ziel bei 245,24 USD. Erst ein Ausbruch über 324,75 USD wäre ein neues Kaufsignal. In diesem Fall könnte Aktie in Richtung 373,70 USD ansteigen.

Fazit: Die Verluste der letzten beiden Tagen bringen die Bullen in einer schwierige Lage.

Vertex Pharmaceuticals Inc

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)