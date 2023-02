C3.AI - So sieht ein Kaufrausch aus

C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001 - WKN: A2QJVE - ISIN: US12468P1049 - Kurs: 25,880 $ (NYSE)

Schneller als erwartet hat die Aktie das dritte der vier genannten Aufwärtsziele (27,52 USD) der letzten Analyse (C3.AI - Hype um künstliche Intelligenz beflügelt) erreicht und damit in der Spitze um 60 % zugelegt - in nur 5 Handelstagen! Die Handelsumsätze waren dabei so hoch wie nie zuvor.

Jetzt Gewinne mitnehmen?

Die Rally ist extrem beschleunigt und es wäre nicht ungewöhnlich, wenn dieser Zustand auch noch eine Weile anhält. Allerdings steigen nach der Kursexplosion auch die Gefahren einer schwungvollen Zwischenkorrektur.

Bei 23,50 - 23,70 sowie 21,10 - 21,40 USD liegen erste Korrekturziele, darunter finden sich bei 17,50 - 18,80 und 15,20 - 15,90 USD größere Kreuzunterstützung. Insbesondere an den beiden unteren Preiszonen könnten neue Einstiege attraktiv werden, von dort aus könnten wieder schwungvolle Rallybewegungen starten.

Geht es hingegen auch direkt und nachhaltig über 29 USD hinaus, wäre Platz für eine Rallyfortsetzung bis rund 36 USD und später 42 - 43 sowie 54 - 56 USD.

Fazit: Die Aktie präsentiert eine exzessive Kursexplosion wie im Bilderbuch. Tatsächlich könnte damit der Bärenmarkt beendet sein und eine größere Aufwärtsbewegung beginnen. Wer noch dabei ist und eher kurzfristig orientiert ist, könnte auf dem aktuellen Kursniveau zumindest teilweise Gewinne mitnehmen und Rücksetzer für neue Positionierungen abwarten. Für Daytrader sind die sehr hohe Volatilität sowie die Rekordumsätze ein Paradies, hier dürfte das Papier noch eine Weile sehr attraktiv bleiben.

