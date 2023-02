Widerstand: 15.412 15.500 Unterstützung: 15.270 15.100

Rückblick:

Der Index startete heute mit einer etwas größeren Abwärtskurslücke in den Handel. Nach einem Stabilisierungsversuch der Käuferseite in der ersten Handelsstunde ging es dann am Vormittag noch einmal weitere 100 Punkte in den Keller.

Ausblick:

Ein Blick auf den Tageschart zeigt die imposante Rallybewegung seit dem Jahresbeginn bis auf 15.500 Punkte. Diese Bewegung könnte mit den Kursen oberhalb von 15.500 Punkten in der abgelaufenen Handelswoche zunächst abgeschlossen worden sein.

Wird der Bereich um 15.260/70 Punkte per Tagesschluss unterboten, würde ein prozyklisches Verkaufssignal generiert werden. In dem Falle wäre eine größere Korrekturbewegung zurück Richtung 14.800 Punkte wahrscheinlich. Dies ist das aktuell favorisierte Szenario für die kommenden Handelstage.