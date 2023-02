EQS-News: Wolftank Group kooperiert mit EnerMech bei der Entwicklung des emissionsfreien Transports in Australien und Neuseeland

EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

Wolftank Group kooperiert mit EnerMech bei der Entwicklung des emissionsfreien Transports in Australien und Neuseeland



06.02.2023 / 10:00 CET/CEST

Presseaussendung Innsbruck, 6. Februar 2023

Wolftank Group kooperiert mit EnerMech bei der Entwicklung des emissionsfreien Transports in Australien und Neuseeland

Mobile Wasserstoff-Betankungslösung für emissionsfreie Energie in abgelegenen Gebieten wie dem Bergbau

Die Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6) hat eine Vertriebsvereinbarung mit EnerMech, einem internationalen Spezialisten für die Bereitstellung integrierter Liefer-, Betriebs-, Wartungs- und Ingenieurlösungen, unterzeichnet. In Kooperation werden Wolftank-Wasserstofftankstellen (HRS) an die australische und neuseeländische Industrie geliefert, wo Unternehmen ihre Transportflotten von fossilen Brennstoffen unabhängig machen müssen, um die Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen. Der australische Zweig des globalen integrierten Lösungsanbieters EnerMech wird die Wasserstofftankstellen der Wolftank Group liefern, installieren, in Betrieb nehmen und warten. Erste Kundenaufträge sind bereits eingegangen: Die beiden Unternehmen werden mobile Wasserstofftankstellen an verschiedenen australischen Standorten installieren.



Die mobile Wasserstoff-Betankungslösung eignet sich besonders für Sektoren wie den Bergbau, wo die Baustellen in der Regel an abgelegenen Orten liegen und bis dato kaum oder keine Möglichkeiten zur Wasserstoffbetankung vorhanden sind. Dank der innovativen Technologie von Wolftank können wasserstoffbetriebene Fahrzeuge genauso schnell betankt werden wie herkömmliche benzin- oder dieselbetriebene Fahrzeuge. EnerMech hat bereits in der Vergangenheit große Wasserstoff- und LNG-Projekte im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt und ist in der Lage, fachkundige Unterstützung für schlüsselfertige Komplettlösungen zu bieten, von mechanischen und elektrischen Dienstleistungen bis hin zur vollständigen Inbetriebnahme der Anlage.



Garry Ford, Regionaldirektor Asien-Pazifik von EnerMech, sagte: „Wasserstoff erzeugt keine Kohlendioxidemissionen und ist eine flexible, lagerfähige und sichere Alternative für Unternehmen in transportintensiven Sektoren wie Bergbau und Schwertransport, in denen die Betriebe oft an abgelegenen Orten angesiedelt sind. Eine der größten Herausforderungen ist jedoch das Fehlen einer Betankungsinfrastruktur in diesen entlegenen Gebieten, die den Einsatz von Wasserstoff möglich machen würde. Aus diesem Grund wird die mobile Wasserstofftankstelle (HRS) von Wolftank einen entscheidenden Unterschied machen. Wir freuen uns sehr, mit einem so zukunftsorientierten und vertrauenswürdigen Unternehmen wie Wolftank zusammenzuarbeiten, das seine Kunden nachweislich bei der Verwirklichung umweltfreundlicher Nachhaltigkeitsziele im Verkehr unterstützt. Unser Unternehmen ist schon seit einiger Zeit im Bereich Wasserstoff tätig, und diese Partnerschaft positioniert EnerMech für weiteres Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien."



Die Wolftank Group hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Wasserstoffspeicherung und der Betankungslösungen. Das Unternehmen verfügt über multimodale H2-Versorgungslösungen für den Straßen-, Schienen- und Seeverkehr und bietet fertige Wasserstoff-Tanklösungen für Schwerlast- (350 bar) und Personenfahrzeuge (700 bar) an. Eines der jüngsten Projekte war die Entwicklung und der Bau einer schlüsselfertigen Wasserstofftankstelle für einen Busbahnhof in Bozen, Italien, wo sechs Busse pro Stunde betankt werden können.



„Wir liefern unsere innovativen Wasserstofftechnologien in rund ein Dutzend Länder, vom Transport über die Umwandlung in Strom bis hin zur Verteilung mit mobilen oder stationären Betankungssystemen. Mit EnerMech haben wir einen perfekten Partner gefunden, um nun auch Australien und Neuseeland mit unseren Lösungen zu versorgen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Expansionskurs. Unser Ziel ist es, überall auf der Welt die notwendige Infrastruktur für eine emissionsfreie Zukunft mit aufzubauen“, so Peter Werth, CEO der Wolftank Gruppe.

Über Enermech

EnerMech wurde im April 2008 gegründet und bietet dem internationalen Energie- und Infrastruktursektor spezialisierte, integrierte mechanische, elektrische, instrumentelle und integrale Dienstleistungen an, die von der Vorinbetriebnahme über den Betrieb und die Wartung bis hin zur Unterstützung und Demontage am Ende der Lebensdauer reichen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, einen sichereren, kundenorientierten und reaktionsschnellen Service zu geringeren Kosten anzubieten und gleichzeitig ein weitaus höheres Maß an technischer Unterstützung zu liefern als die Konkurrenz. Im Dezember 2018 wurde EnerMech von The Carlyle Group, dem an der NASDAQ notierten globalen Vermögensverwalter, übernommen. EnerMech ist spezialisiert auf die Bereitstellung integrierter Liefer-, Betriebs-, Wartungs- und Ingenieurlösungen in den Kernbereichen Krane und Heben, Elektrik und Instrumentierung, Ausrüstungsvermietung, Hydraulikprodukte und -dienstleistungen, Industriedienstleistungen, Prozess-, Pipeline- und Umbilicals (PPU), Wartungs- und Integrity-Services, Schulungen sowie Ventillieferungen und Services. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Aberdeen und verfügt über Niederlassungen in Great Yarmouth, Bristol (UK), Stavanger, Houston, Pasadena, Sulphur, Casper, Williston (USA), Guyana, Trinidad, Mexiko, Abu Dhabi, Irak, Katar, Saudi-Arabien, Aserbaidschan, Kasachstan, Singapur; Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane, Darwin, Gladstone, Chinchilla (Australien); Malaysia, China, Südkorea, Indien, Ghana, Nigeria, Angola und Südafrika. www.enermech.com



Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

