Gewinnmitnahmen setzten sich fort | Dell | ON Semi | Tyson (Optionen: Sonderthema)

Die schwache Tendenz vom Freitag setzt sich am Montag fort. Wir sehen nach den festen US-Arbeitsmarkten und einer deutlichen Erholung des Einkaufsmanager Index der Dienstleister, anziehende Renditen bei US-Staatsanleihen. Marktteilnehmer gehen nun davon aus, dass die FED nach der März-Tagung ein weiteres Mal die Zinsen anheben wird. Das für Ende 2023 erwartete Zinsniveau ist von 4,4% auf jetzt 4,7% gestiegen. Die Aktien von Tyson stehen nach schwachen Ergebnissen unter Druck und verlieren rund 6%. PayPal steht ebenfalls leicht unter Druck. Die Aktie wird von Raymond James auf haltenswert abgestuft. Die Aktie konnte seit Jahresauftakt über 20% zulegen. Gegen Ende der Woche stehen die Quartalszahlen an.



00:00 - Intro

00:25 - Verwirrte Wall Street | Rezession unwahrscheinlich

03:30 - Olaf Lieser zu Zero Days to Expiration (0DTE) Options

08:25 - Warum der 0DTE Trend?

09:45 - Was könnte ein Regulator machen?

10:52 - Aussagekraft des VIX lässt nach

11:35 - Zeichen dünner Liquidität?

12:35 - Welche Gefahr?

14:35 - Wirtschaftsdaten: Ruhiger Tag

15:10 - ON Semiconductor | Tyson Foods

16:49 - Dell | Tesla

18:05 - Übernahmen (u.a.- Newmont Mining)

18:56 - Analystenkommentare (u.a. Disney, PayPal)

20:15 - Ausblick auf Woche (u.a. Pinterest, Lyft)

22:05 - Kolanovic, Goldman Sachs, Stifel

23:55 - Caesar



